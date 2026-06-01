Српкиња самљела Францускињу за осмину финала Ролан Гароса

01.06.2026 18:22

Анастасија Цветковић
Фото: Screenshot

Сјајно је наставила свој ход кроз жријеб Ролан Гароса за јуниорке Нишлијка Анастасија Цветковић, наша најбоље пласирана играчица у том узрасту (12).

Као шеста носитељка у Паризу, данас је са убједљивих 6:2 6:2 за 78 минута игре побиједила корпулентну Францускињу Нехиру Санон и букирала наступ у осмини финала против 11. носитељке Паоле Пињера Селорио.

У, на моменте веома чудном, току меча - гдје је рјешењима из рекреативног тениса Францускиња пробала да поремети ритам наше играчице - једини пасаж игре у коме се водила неизвјесна борба био је при резултату 3:2 у првом сету - када се Анастасија издиже и долази до предности од 5:2.

Од тада наша тенисерка доминира током меча, и уз неколико изузетних форхенд-винера и поена са мреже долази до свог најбољег резултата на Слемовима - осмину финала.

Свака част за Анастасију - и надамо се новим лијепим вијестима са Ролан Гароса!

Ролан Гарос 2026

Ролан Гарос

тенис

Анастасија Цветковић

