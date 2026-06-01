Logo
Large banner

Топлотни талас коштаће грчку економију до 13 милијарди евра

Аутор:

АТВ
01.06.2026 18:22

Коментари:

0
Грчка застава море љетовање
Фото: Pexel/ Matheus Bertelli

Поновљени топлотни таласи могли би коштати грчку економију до 13 милијарди евра од сада до 2030. године, упозорава међународна осигуравајућа компанија "Алијанс трејд".

У саопштењу се наводи да екстремна врућина може утицати на продуктивност радника, као и на трошкове енергије и инвестиције, смањујући економски учинак до 4,1 одсто.

Олуја

Свијет

Без струје више од 30.000 домаћинстава: Најјача олуја у посљедњих 49 година направила хаос у Аустралији

Смањење инвестиција би достигло осам одсто, смањење потрошње четири одсто, док би инфлација порасла за 2,5, а незапосленост за један одсто, пише "Катимерини".

"Топлотни таласи више нису краткорочни временски феномен, већ структурни економски шок", истиче се у саопштењу, при чему су фискални ефекти већи у економијама које су мање способне да их апсорбују.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Грчка

топлотни талас

Рекордни топлотни талас

Инфлација

економија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Град код Ариља

Србија

Апокалиптични призори: Град величине љешника за пар минута прекрио баште

2 ч

0
Баб ел Мандеб

Свијет

Слиједи велики хаос: Осим Ормуза, најављена блокада још једне кључне тачке

3 ч

0
Спаљени комби

Свијет

Хорор у Италији: У спаљеном аутомобилу пронађена четири тијела

3 ч

0
Руски научник упозорио: Дјеца ће престати да размишљају под утицајем АИ

Наука и технологија

Руски научник упозорио: Дјеца ће престати да размишљају под утицајем АИ

3 ч

0

Више из рубрике

Облачно вријеме и олуја

Свијет

Без струје више од 30.000 домаћинстава: Најјача олуја у посљедњих 49 година направила хаос у Аустралији

2 ч

0
Баб ел Мандеб

Свијет

Слиједи велики хаос: Осим Ормуза, најављена блокада још једне кључне тачке

3 ч

0
Спаљени комби

Свијет

Хорор у Италији: У спаљеном аутомобилу пронађена четири тијела

3 ч

0
Иран током напада Израела и Америке.

Свијет

Ирански тим зауставио размјену порука са САД због израелског напада на Либан

4 ч

0

  • Најновије

20

35

Ученик напао школског друга сјекиром, нанио му повреде у предјелу груди: Огласила се директорица школе

20

23

Путин: Крвави злочин у Старобељску неће остати некажњен

20

23

НБА искуство у Бањалуци: Герет и Харпер инспирација младима

20

20

Ројевић за АТВ: Охрид је европска сензација

20

18

Воз ударио у аутомобил у Сарајеву

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner