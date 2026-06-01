Топлотни талас коштаће грчку економију до 13 милијарди евра

Поновљени топлотни таласи могли би коштати грчку економију до 13 милијарди евра од сада до 2030. године, упозорава међународна осигуравајућа компанија "Алијанс трејд".
У саопштењу се наводи да екстремна врућина може утицати на продуктивност радника, као и на трошкове енергије и инвестиције, смањујући економски учинак до 4,1 одсто.
Смањење инвестиција би достигло осам одсто, смањење потрошње четири одсто, док би инфлација порасла за 2,5, а незапосленост за један одсто, пише "Катимерини".
"Топлотни таласи више нису краткорочни временски феномен, већ структурни економски шок", истиче се у саопштењу, при чему су фискални ефекти већи у економијама које су мање способне да их апсорбују.
