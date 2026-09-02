Masovni pokušaji resetovanja lozinke: Korisnici platforme Iks na meti hakera

Napadači pokušavaju da ugroze korisnike platforme Iks (X) nakon pokretanja usluge Iks mani (X Money). Nakon što je veliki broj korisnika prijavio da dobija neželjene imejlove za resetovanje lozinke, predstavnik ove društvene mreže saopštio je da kompanija aktivno istražuje problem, ali da za sada nije pronašla dokaze da su hakerski napadi bili uspješni.

U utorak je inženjer za proizvode u kompaniji Iks, Mridul Singai, objavio na ovoj društvenoj mreži da kompanija ispituje pritužbe korisnika u vezi sa masovnim pokušajima resetovanja lozinki.

„Čini se da napadači vjeruju da, sada kada je @XMoney široko dostupan, mogu dobiti neovlašćeni pristup nalozima“, napisao je on.

„Aktivno istražujemo ovaj problem i do sada nismo pronašli dokaze o bilo kakvom narušavanju bezbjednosti. Izvinjavamo se zbog učestalih imejlova i zahvaljujemo na strpljenju dok radimo na rješavanju problema“, dodao je Singai.

Iks mani je nedavno pokrenuta platna usluga kompanije Iks, koja uključuje bankarsku karticu i druge pogodnosti. Za Iks bi ova usluga mogla da olakša kreatorima naplatu sadržaja na platformi, čime se dodatno podstiče digitalna ekonomija ove mreže.

Protok novca, međutim, obično privlači i zlonamjerne aktere, a iz Iksa tvrde da se upravo to sada dešava.

U trenutku pisanja teksta, Iks nije objavio detalje na nekom od svojih zvaničnih naloga, niti je odgovorio na novinarski upit u vezi sa ovim slučajem.

Međutim, glavni pravni savjetnik kompanije Iks, Džejms Bernam, objavio je oštru poruku u kojoj je naveo:

„Pravni i bezbjednosni timovi u kompaniji Iks neće se zaustaviti ni pred čim kako bi identifikovali, locirali i krivično pozvali na odgovornost svaku osobu, bilo gdje na Zemlji ili van nje, koja pokuša da ugrozi korisnike naše platforme.“

Dok se napadi nastavljaju, korisnici upozoravaju jedni druge na ovaj problem i podsjećaju da je potrebno uključiti dvofaktorsku autentifikaciju, ukoliko to već nisu učinili, kako bi dodatno zaštitili svoje naloge.

Četbot ove platforme, Grok, takođe je odgovorio na pojedine objave, navodeći korake za uključivanje dvofaktorske autentifikacije, dok je istovremeno potvrdio da napadači „masovno pokreću“ obrazac za resetovanje lozinki koristeći javno dostupna korisnička imena.

„Nema potvrđenog upada u sistem niti masovnog preuzimanja naloga“, naveo je ovaj četbot zasnovan na vještačkoj inteligenciji.

(Tehkrač)