Čudo u Nepalu: Dva radnika spasena iz tunela devet dana nakon razornih poplava

U obimnoj spasilačkoj akciji u Nepalu, dvojica radnika izvučena su živa iz tunela hidroelektrane Trišuli 3A, čitavih devet dana nakon razornih bujičnih poplava koje su odnijele više od 1.200 života.

Vlasti su saopštile da je prva spasena osoba Sandžaja Šah, mašinski poslovođa u Elektroprivredi Nepala (NEA). Sureš Raut, visoki zvaničnik Elektroprivrede Nepala koji se nalazi na mjestu spasavanja, rekao je za Bi-Bi-Si da spasioci pružaju kiseonik Šahu. Vlasti dodaju da on trenutno nije u stanju da govori.

Šah je helikopterom prevezen u Batar, sejverozapadno od glavnog grada Katmandua.

- Tako sam, tako srećan, čekao sam ove vijesti. Ovo daje nadu da će i drugi biti spaseni živi - rekao je za BBC Šahov kolega, Sureš Čaudari.

Nepal floods: Two workers rescued from Trishuli 3A tunnel after 10 days; search for others continues. pic.twitter.com/eKJPoxE0it — News Arena India (@NewsArenaIndia) September 4, 2026

Druga spasena osoba je Kabir Maharđan. Prema navodima vlasti, Maharđan se nakon spasavanja "nasmijao i bio zahvalan".

U sklopu velike akcije spasavanja, inženjeri upumpavaju vazduh u tunele hidroelektrana. Stotine od više od 5.000 ljudi koji se i dalje vode kao nestali su radnici angažovani u mreži tunela na hidroenergetskim gradilištima duž rijeke.

Odvojene operacije spasavanja trenutno se sprovode na još oko šest tunela hidroelektrana, u kojima se strahuje da je zarobljeno više od 150 ljudi. Dvije osobe koje su do sada spasene izvučene su iz tunela Trišuli 3A.

(Telegraf.rs)