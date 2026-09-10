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Otac (53) i ćerke (8 i 14) stradali u jezivoj saobraćajnoj nesreći u Italiji

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10.09.2026 14:55

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Отац (53) и ћерке (8 и 14) страдали у језивој саобраћајној несрећи у Италији
Foto: Envato/travelarium

Teška porodična tragedija dogodila se u Italiji, kada su u stravičnoj saobraćajnoj nesreći poginuli 53-godišnji otac i njegove dvije ćerke, stare svega 8 i 14 godina.

Nesreća se dogodila nešto prije 8 časova na državnom putu 682 Jonio-Tirreno, između raskrsnica Melikučo i Rozarno. Automobil u kojem se nalazila četvoročlana porodica sudario se sa kamionom.

U nesreći je teško povređena i majka djevojčica, koja je prevezena i zadržana na liječenju u bolnici u Polisteni, prenosi Rai njus.

Na mjesto tragedije odmah su stigle policija, ekipe hitne pomoći i vatrogasci. Saobraćaj na ovoj deonici bio je obustavljen kako bi policija obavila uviđaj i ekipe sanirale kolovoz.

(telegraf)

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Tagovi :

Italija

Saobraćajna nesreća

kćerke

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