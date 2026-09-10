Српској 24 медаље првог дана на 21. Балканском првенству у џију-џицуу

Аутор:АТВ редакција
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Представници Републике Српске освојили су чак 24 медаље првог такмичарског дана 21. отвореног првенства Балкана, које се одржава у Спортској дворани "Борик“ у Бањалуци.
До сада је освојено пет златних, осам сребрних и 11 бронзаних медаља, што је одличан почетак наступа домаћих такмичара на великом међународном такмичењу.
Златним медаљама окитили су се Марија Џомба, Лена Јовичић, Урош Дуајковић, Себастијан Чолић и Никша Тешић.
Такмичење се наставља сутра, другим такмичарским даном, са почетком у девет часова, пише Глас Српске.
У "Борику“ се, поред 21. отвореног првенства Балкана, одвија и такмичење Свјетског купа у дисциплинама дуо систем и дуо шоу, па ће публика и у наставку имати прилику да види наступе најбољих такмичара.
Званично отварање манифестације заказано је за 13 часова.
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