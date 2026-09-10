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Српској 24 медаље првог дана на 21. Балканском првенству у џију-џицуу

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10.09.2026 22:17

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Републици Српској 24 медаље првог дана на 21. Балканском првенству у џију-џицуу
Фото: Глас Српске

Представници Републике Српске освојили су чак 24 медаље првог такмичарског дана 21. отвореног првенства Балкана, које се одржава у Спортској дворани "Борик“ у Бањалуци.

До сада је освојено пет златних, осам сребрних и 11 бронзаних медаља, што је одличан почетак наступа домаћих такмичара на великом међународном такмичењу.

Златним медаљама окитили су се Марија Џомба, Лена Јовичић, Урош Дуајковић, Себастијан Чолић и Никша Тешић.

Такмичење се наставља сутра, другим такмичарским даном, са почетком у девет часова, пише Глас Српске.

У "Борику“ се, поред 21. отвореног првенства Балкана, одвија и такмичење Свјетског купа у дисциплинама дуо систем и дуо шоу, па ће публика и у наставку имати прилику да види наступе најбољих такмичара.

Званично отварање манифестације заказано је за 13 часова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Џију Џицу

такмичење

Дворана Борик

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