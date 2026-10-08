Nova drama: Prekinuta emisija na Pinku

Nova drama u Eliti 10 eskalirala je tokom direktnog prenosa, kada je rijaliti učesnik Filip Car donio odluku da stavi tačku na vezu sa Aneli Ahmić.

Tom prilikom uslijedio je neočekivani preokret pred kamerama, uz brojne prozivke i pominjanje drugih učesnika.

Gledaoci kraj malih ekrana imali su priliku da prate još jednu u niz burnih situacija u rijalitiju, koja je kulminirala raskidom.

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Filip Car je odlučio da prekine ovaj kratkotrajni odnos, otvoreno poručivši da više ne želi da troši vrijeme na tenzije.

"Izvini, Janjuše, hoću da se družimo i da prepi*am ovaj glupi odnos od pet dana", izjavio je Car vidno izrevoltiran, čime je šokirao i ukućane i publiku.

Ova odluka izazvala je lavinu komentara u Bijeloj kući, s obzirom na to da su njihove nesuglasice i ranije privlačile veliku pažnju javnosti.

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Dok su jedni stali na stranu njegovih novih odluka, drugi su osudili ovakav način komunikacije i nagli prekid u emisiji uživo.

Situacija u rijalitiju iz minuta u minut postaje sve napetija, a ostaje da se vidi kako će se ovaj turbulentni odnos odvijati u narednom periodu.

(Alo)