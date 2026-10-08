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Milica Todorović progovorila o transformaciji nakon porođaja, mnogi se pitaju kako

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08.10.2026 14:06

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Милица Тодоровић пјевачица концерти наступи албум пјесме
Foto: Instagram/printscreen

Pjevačica Milica Todorović prvi put je otvoreno govorila o problemima s kojima se susrela poslije porođaja, i otkrila da je za kratko vrijeme uspela da smrša čak 24 kilograma.

Naime, Milica je u trudnoći zbog problema nabacila mnogo više kilograma od dozvoljenih, zbog čega je poslije porođaja mučila muku. Ipak, kako je sada otkrila, uspjela je da smrša skoro 30 kilograma.

“Smršala sam 24 kilograma otkako sam se porodila! Ostalo mi je još nekih 8 do 10 kilograma da smršam kako bih mogla da snimam nove spotove”, priznala je Milica i otkrila zdravstveni problem sa kojim se suočava.

“Patim se sa insulinom. Imam lek kojim se bockam i tako regulišem insulin, hormoni se polako vraćaju u normalu”, rekla je Milica.

Милица Тодоровић

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Govoreći o alkoholu i noćnom životu, Milica Todorović je priznala da privatno uopšte ne konzumira alkohol, ali da se nedavno desio izuzetak na rođendanu koleginice Aleksandre Prijović.

“Nisam htela ništa da pijem jer ne volim alkohol. Aco Pejović sedi pored mene i kaže: „Miko, daj bar nešto popij“. Popila sam dva jegera i ukrstila oči! Znači, uopšte mi nije bilo dobro”, ispričala je Milica i dodala:

“Nema šanse da pijem pre pevanja. Probala sam ranijih godina, kad si mlad pa nemaš iskustva, pa ti neko kaže „drmni nešto da ti se otvori grlo“. Meni se grlo zatvori i ne mogu ništa! Zato mi alkohol ne treba. Ja sam i ovako luda, zamislite tek da popijem”, dodala je Milica i dodala da ako već mora da bira piće, njen izbor je uvijek jeger jer je sladak, dok je od žestine podilazi jeza.

(GrandTV)

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Milica Todorović dijete

Milica Todorović

trudnoća

porođaj

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