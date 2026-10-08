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Porno zvijezda finansirala izgradnju škole, a onda su uslijedile reakcije javnosti

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08.10.2026 08:56

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Филипинска порно-звијезда Маеурн Смилес финансирала је изградњу школе за око 300 дјеце у свом родном Цебуу, што је изазвало бројне реакције и расправе на друштвеним мрежама.
Foto: Instagram/printscreen

Filipinska porno-zvijezda Maeurn Smiles finansirala je izgradnju škole za oko 300 djece u svom rodnom Kebu, što je izazvalo brojne reakcije i rasprave na društvenim mrežama.

Njena donacija podijelila je javnost, prije svega zbog porijekla novca kojim se finansira projekat. Dok su pojedini korisnici društvenih mreža kritikovali povezivanje zarade od sadržaja za odrasle sa obrazovanjem djece, drugi su je branili, ističući da novac koristi za pomoć lokalnoj zajednici.

„Šta smo dočekali“, „Nemoralna osoba pomaže djeci“, „Ovo je degutantno“, „Ne vidim ništa sporno“ i „Djevojka ima sasvim dobru namjeru“ samo su neki od komentara koji su se mogli pročitati na internetu.

Projekat za Maeurn ima i snažno lično značenje, jer je svojevremeno željela postati profesorica. Ranije je predavala engleski jezik kineskim studentima, ali nije bila u mogućnosti da upiše univerzitet jer njena porodica nije imala dovoljno novca za njeno školovanje.

Ona je 2024. godine kupila veliko zemljište u Kebu za nešto više od 28.000 dolara. Prvobitno je planirala da zemljište pokloni lokalnim vlastima kako bi na njemu bila izgrađena škola. Međutim, od te ideje je odustala nakon što su joj, prema njenim tvrdnjama, zvaničnici rekli da škola ne bi mogla nositi ime njenog oca.

Zbog toga je odlučila da sama finansira izgradnju.

Glavna školska zgrada, namijenjena za oko 300 djece, još je u izgradnji. Ipak, na istoj lokaciji je 2025. godine otvorila manji centar za učenje, koji već radi.

Lokalnoj djeci u tom centru omogućena je praktična nastava kroz različite aktivnosti, uključujući naučne eksperimente, časove kuvanja i druge edukativne sadržaje, piše Kliks

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Tagovi :

porno glumica

Škola

finansijska pomoć

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