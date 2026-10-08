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Razveo se Vlada Savić! Nakon 2 godine braka došao kraj

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08.10.2026 09:36

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Развео се Влада Савић! Након 2 године брака дошао крај
Foto: Youtube / Blic TV

Frontmen „Magla benda“, Vlada Savić i njegova supruga Marija stavili su tačku na brak nakon dvije godine.

Iako pjevač o privatnom životu uglavnom ne govori javno, ovoga puta kratkom, ali veoma jasnom porukom potvrdio je da se iza svega krije priča koju je, kako kaže, već ispričao kroz muziku.

Nakon što su se pojavile spekulacije da su supružnici odlučili da okončaju bračnu zajednicu, pitali smo pjevača na jednom događaju o ovim navodima.

Savić nije želio opširno da govori o razvodu, ali je svojim odgovorom praktično stavio tačku na sva nagađanja.

„Sve što sam imao da vam kažem, rekao sam vam u pjesmi 'Krive Drine'“, poručio je kratko Savić za „Kurir“.

Marija potvrdila razvod

S druge strane, Marija je u izjavi potvrdila da je došlo do razvoda, istakavši da ne želi dodatno da se oglašava:

– Tačno je, ali dalje ne bih ništa komentarisala niti se oglašavala na tu temu.

Iz prvog braka sa Jovanom ima kćerku

Podsjetimo, Jovana Jocić nedavno je iskreno progovorila o razvodu od pjevača Vladana Savića iz grupe „Magla bend“. Ona nije krila koliko je taj period za nju bio bolan.

– Razvod je paklen. U jednoj riječi paklen – priznala je Jovana, naglašavajući da, bez obzira na to koliko odluka o razlazu može biti sporazumna i racionalna, emocije ne nestaju preko noći. Posebno kada u cijeloj priči postoji dijete.

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Magla bend

Razvod braka

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Vlada Savić

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