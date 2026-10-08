„Hvala, prijatelju“: Dodik uputio snažnu poruku Netanjahuu i Izraelu

Predsjednik Milorad Dodik zahvalio je izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahuu za čestitku na pobjedi SNSD-a na svim nivoima na opštim izborima u BiH, ističući da se Jevreji i Srbi nikada ne predaju i da im zato pripada budućnost.

"Hvala, prijatelju. Hvala premijeru Netanjahuu i Državi Izrael na čestitkama - ali još više na tome što su Država Izrael i Republika Srpska uvijek zajedno onda kada je to najvažnije", naveo je Dodik na "Iksu".

Dodik je naglasio da su Srbi i Jevreji dva naroda koja znaju šta znači braniti svoje ime, vjeru i pravo da postoje na svojoj zemlji.

Hvala, prijatelju. Hvala premijeru Netanjahuu @netanyahu i Državi Izrael na čestitkama - ali još više na tome što su Država Izrael i Republika Srpska uvijek zajedno onda kada je to najvažnije. Srbi i Jevreji su dva naroda koja znaju šta znači braniti svoje ime, svoju vjeru i svoje pravo da postoje na svojoj zemlji. Naše prijateljstvo nije riječ - ono je savez naroda iskovan u istoj prijetnji i istoj borbi. Vidimo se u tehnologiji, u energetici, u bezbjednosti i u svemu onome što tek gradimo. Jevreji i Srbi se nikada ne predaju i zato im pripada budućnost. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) October 8, 2026

"Naše prijateljstvo nije riječ - ono je savez naroda iskovan u istoj prijetnji i istoj borbi. Vidimo se u tehnologiji, u energetici, u bezbjednosti i u svemu onome što tek gradimo. Jevreji i Srbi se nikada ne predaju i zato im pripada budućnost", poručio je Dodik.

I want to congratulate my great friends President @MiloradDodik, President @Cvijanovic_Z, President Minič, and the SNSD for their decisive victory in the Republika Srpska elections this week. I look forward to years of close cooperation expanding and deepening our nations' cooperation in technology, energy, security and beyond. — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 8, 2026

SNSD je na opštim izborima u nedjelju, 4. oktobra, prema preliminarnim podacima Centralne izborne komisije BiH, osvojio najviše glasova na svim nivoima.