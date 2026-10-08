Da li je ovo zaista Megan Foks? Fanovi ostali u šoku zbog njenog izgleda

Megan Foks ponovo se našla u centru žestokih kritika nakon što su gledaoci obratili pažnju na njen izgled, komentarišući sve, od lica i kose do njenog tijela.

Neki gledaoci naveli su da je gotovo nisu prepoznali, dok su drugi tražili da znaju šta se dogodilo glumici.

„Šta se dogodilo sa Megan Foks koju smo svi poznavali? Bože, upropastila se…“, napisao je jedan korisnik.

Međutim, kako se snimak širio internetom, jedan važan detalj o njenom izgledu, ali i onome kroz šta je u tom trenutku prolazila, gotovo je nestao u lavini kritika.

„Letterboxd“ je u četvrtak, 1. oktobra, objavio snimak koji je brzo postao viralan, u okviru svoje serije „Four Favorites“, ali je sam intervju zapravo snimljen u oktobru 2025. godine.

Megan Foks i rediteljka Kerin Kusama ponovo su se susrele u Muzeju filmske akademije u Los Anđelesu, gdje je organizovana posebna projekcija filma „Dženiferino tijelo“ iz 2009. godine, koji su zajedno snimile.

Intervju je trebalo da bude posvećen filmovima

Foks i Kusama razgovarale su o nekim od svojih omiljenih filmova i filmskim uzorima, a Foks je pomenula ostvarenja poput „Hrabrog srca“, „Kralja lavova“, „Nindža kornjača 2: Tajna supe iz mulja“ i serijala o Hariju Poteru.

Umjesto toga, gledaoci su vrlo brzo pažnju usmjerili na njen izgled.

„Neko joj je baš loše uradio frizuru, a ima i užasnu periku“, napisao je jedan komentator.

Drugi je poručio: „Megan Foks kao Džigso za Noć vještica.“

Neki su bili još oštriji.

Megan Foks X/printscreen

„Industrija plastične hirurgije duguje ženama izvinjenje“, napisao je jedan korisnik.

„Znate kada pravite lik u video-igrici, pa stalno mijenjate njegovo lice i govorite sebi: 'Da, ovo izgleda dobro', a onda pogledate originalno lice, pa ponovo ono koje ste napravili i pitate se: 'Šta mi je, dođavola, bilo?' E, to je isto, samo u stvarnom životu“, glasio je jedan od komentara.

Drugi su poručili da je normalno da izgleda drugačije nego prije gotovo 20 godina.

„Bila je prelijepa, ali plastične operacije čine da sada izgleda prilično loše dok stari“, naveo je jedan korisnik.

„Kada će žene shvatiti da plastična hirurgija čini da izgledate gore? Upropastila je lice, a očigledno i kosu. Izgleda kao da nosi periku“, dodao je drugi.

Jedan opširan komentar uporedio je njen izgled sa situacijom kada u video-igrici više puta mijenjate lice svog lika, a zatim pogledate original i zapitate se šta je pošlo po zlu.

Reakcije su postale toliko žestoke da je „Letterboxd“ na kraju isključio komentare na svojoj objavi na Instagramu, iako nije objašnjeno zbog čega.

Ipak, u cijeloj raspravi izgubio se jedan važan detalj: Megan je u martu te godine rodila svoje četvrto dijete, kćerku Sagu Blejd.

Kada je snimak za „Letterboxd“ nastao u oktobru, od porođaja je prošlo svega nekoliko mjeseci.

Otprilike u to vrijeme, Foks je otvoreno govorila o tome koliko joj je taj period bio težak. Navela je da je imala „mnogo problema sa koncentracijom i maglu u glavi“, kao i da sedam mjeseci nije spavala kako treba.

Trudnoća i porođaj

Trudnoća, porođaj, promjene u tjelesnoj težini i nedostatak sna, u kombinaciji sa frizurom, šminkom i osvjetljenjem, mogu značajno uticati na to kako neko izgleda u određenom trenutku.

Foks nije nepoznata kada su u pitanju rasprave o estetskim zahvatima, a o nekim procedurama koje je imala govorila je prilično otvoreno.

Megan Foks YouTube/printscreen

U intervjuu za emisiju „Call Her Daddy“ 2024. godine, glumica je govorila o tome da je imala više operacija povećanja grudi, kao i jednu operaciju nosa.

Takođe je potvrdila da je koristila botoks i dermalne filere.

Istovremeno, Megan je odbacila nagađanja o procedurama za koje tvrdi da ih nikada nije imala, uključujući zatezanje lica i druge operacije lica ili tijela.

Kritikovala je i stigmatizaciju estetskih procedura, pitajući zašto se žene osuđuju zbog odluke da promijene svoj izgled.

Ovo, inače, nije prvi put da njen izgled izaziva slične reakcije.

Nakon Superboula 2024. godine, fotografije Foks sa Tejlor Svift, Trevisom Kelsijem i Mašin Gan Kelijem izazvale su novi talas nagađanja o njenom licu.

Kasnije je objavila i druge fotografije sa tog događaja, a razlike su pokazale koliko uglovi snimanja mogu promijeniti nečiji izgled.

Uz objavu je napisala: „O, Bože, ljudi, pogledajte koliko drugačije izgledam… zapravo, uopšte ne izgledam drugačije. Ispostavilo se da je to bila samo fotografija sa telefona u sjeni…“

Najnovije reakcije izazvale su i neka prilično pretjerana vizuelna poređenja.

Fotografije koje su se širile internetom, a na kojima Megan izgleda znatno sličnije likovima poput Džigsoa, po svemu sudeći su digitalno izmijenjene.

Mnogi fanovi su stali u njenu odbranu

„Običan klikbejt. Čak i napomene zajednice pokazuju da je ta fotografija digitalno izmijenjena“, napisao je jedan korisnik.

Na kraju, video „Letterboxda“ trebalo je da publici pruži uvid u filmove koje vole Foks i Kusama, kao i u kreativne uzore koji su uticali na njihov rad.

Umjesto toga, razgovor se ponovo usmjerio na temu koja prati Megan Foks tokom cijele njene karijere – njen izgled.

„Brate, izgleda kao klovn iz horor filma. Samo mi nemojte reći da je ovo Megan Foks“, napisao je jedan korisnik interneta.