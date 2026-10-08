Nataša Bekvalac smršala deset kilograma za mjesec dana, ovaj jelovnik topi masti

Poznata pjevačica Nataša Bekvalac (46) dovela je svoju liniju do savršenstva kombinacijom redovnih treninga i strogo kontrolisanog plana ishrane.

Zahvaljujući ovom režimu, pjevačica je uspjela da smrša čak 10 kilograma za mjesec dana. Ovaj specifičan jelovnik koncipiran je tako da na najefikasniji način napada masne naslage, dok istovremeno čuva mišićnu masu. Primjenom ovih pravila moguće je izgubiti najmanje 10 kilograma u roku od mjesec dana, a u pojedinim slučajevima i više.

Jelovnik se prvenstveno bazira na unosu proteina, zdravih masti i zelenog povrća:

- Meso: Dozvoljene su sve vrste mesa, sa izuzetkom masne svinjetine, dok je čisto svinjsko meso u redu.

- Mliječni proizvodi: Dozvoljeni su oni sa što manje ugljenih hidrata, uz preporuku da se ne pretjeruje sa feta sirom, kačkavaljem i jogurtom.

- Povrće: Dozvoljeno je sve što je zeleno — kupus, zelena salata, krastavac, karfiol, brokoli, luk, paradajz, tikvice i spanać.

- Jaja i grickalice: Jaja se mogu spremati na sve načine, a od grickalica je dozvoljena jedna šaka orašastih plodova dnevno.

- Hidratacija: Izuzetno je važan unos od najmanje 2,5 litra vode tokom cijelog dana.

Tokom prvih šest dana u sedmici strogo je zabranjen unos sljedećih namirnica:

- Peciva, tjestenina, krompir, pirinač, pasulj, grašak, boranija i soja.

- Klasične grickalice, slatkiši i sokovi.

- Voće je takođe zabranjeno svim danima osim nedjeljom.

Pravilo „sedmog dana“ (dan za odušak)

Restriktivna lista bez ugljenih hidrata koristi se od ponedjeljka do subote. Sedmog dana, za doručak i ručak dozvoljeno je unijeti tjesteninu, krompir i pirinač. Ukoliko osjetite jaku želju za desertom, možete uzeti kašiku meda ili integralni keks. Nakon sedmog dana, cijeli ciklus kreće ispočetka.

(Grand TV)