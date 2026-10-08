Lepa Brena otkrila šta njeno ime Fahreta znači

Fahreta Jahić, kasnije Živojinović, poznatija pod umjetničkim imenom Lepa Brena, davne 1982. godine govorila je za TV Novosti i tom prilikom, između ostalog, otkrila kakvo značenje ima ime koje je dobila po rođenju.

"Fahreta je ime turskog porijekla i znači nagrada ili pohvala. To sam slučajno saznala od jednog Turčina, dolazio je u Brčko i prodavao neke stvarčice, još prije dok je moglo tako da se prodaje", ispričala je Brena i dodala:

"Mislim da to ime meni sasvim odgovara i ocrtava moju pravu ličnost. Ja sam mnogo ponosna na sebe. Ne cijenim i ne poštujem nikog u životu koliko poštujem sebe. Nastojim da nikoga ne potcjenjujem, spremna sam svima da pomognem, bez obzira na to da li mi je neko odmogao, ali mnogo poštujem sebe".