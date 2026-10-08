Lepa Brena otkrila šta njeno ime Fahreta znači

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Fahreta Jahić, kasnije Živojinović, poznatija pod umjetničkim imenom Lepa Brena, davne 1982. godine govorila je za TV Novosti i tom prilikom, između ostalog, otkrila kakvo značenje ima ime koje je dobila po rođenju.
"Fahreta je ime turskog porijekla i znači nagrada ili pohvala. To sam slučajno saznala od jednog Turčina, dolazio je u Brčko i prodavao neke stvarčice, još prije dok je moglo tako da se prodaje", ispričala je Brena i dodala:
"Mislim da to ime meni sasvim odgovara i ocrtava moju pravu ličnost. Ja sam mnogo ponosna na sebe. Ne cijenim i ne poštujem nikog u životu koliko poštujem sebe. Nastojim da nikoga ne potcjenjujem, spremna sam svima da pomognem, bez obzira na to da li mi je neko odmogao, ali mnogo poštujem sebe".
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
22
55
22
55
22
47
22
43
22
42
Trenutno na programu