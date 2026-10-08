Logo

Lepa Brena otkrila šta njeno ime Fahreta znači

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
08.10.2026 21:37

Komentari:

0
Пјевачица Лепа Брена са наочарама и сушалицама у кући.
Foto: Instagram

Fahreta Jahić, kasnije Živojinović, poznatija pod umjetničkim imenom Lepa Brena, davne 1982. godine govorila je za TV Novosti i tom prilikom, između ostalog, otkrila kakvo značenje ima ime koje je dobila po rođenju.

"Fahreta je ime turskog porijekla i znači nagrada ili pohvala. To sam slučajno saznala od jednog Turčina, dolazio je u Brčko i prodavao neke stvarčice, još prije dok je moglo tako da se prodaje", ispričala je Brena i dodala:

"Mislim da to ime meni sasvim odgovara i ocrtava moju pravu ličnost. Ja sam mnogo ponosna na sebe. Ne cijenim i ne poštujem nikog u životu koliko poštujem sebe. Nastojim da nikoga ne potcjenjujem, spremna sam svima da pomognem, bez obzira na to da li mi je neko odmogao, ali mnogo poštujem sebe".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tag :

Lepa Brena

Komentari (0)

Više iz rubrike

Пјевачица Селин Дион

Scena

Selin Dion pala na sceni

2 h

0
Милица Тодоровић пјевачица концерти наступи албум пјесме

Scena

Milica Todorović progovorila o transformaciji nakon porođaja, mnogi se pitaju kako

9 h

0
Ово је дјевојка због које је Зоран Марјановић крвнички претучен

Scena

Ovo je djevojka zbog koje je Zoran Marjanović krvnički pretučen

10 h

0
Меган Фокс пластичне операције изглед лице

Scena

Da li je ovo zaista Megan Foks? Fanovi ostali u šoku zbog njenog izgleda

11 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

55

Čim krene sezona grijanja stavite ovo na radijator: Kuća će danima mirisati

22

55

Zaustavljena tokom kontrole: Putnica za Banjaluku dobila krivičnu prijavu

22

47

Najneobičnija majka u istoriji: Rodila 69 d‌jece

22

43

Pojela pljeskavicu s ljubavnikom, iznajmila stan pa pozvala muža: Ubrzo je potekla krv

22

42

Istraživanje pokazalo: Evo šta je muškarcima najvažnije za dobar brak

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima