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Hari i Megan imaju jedno pravilo od kojeg ne odtupaju

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08.10.2026 21:44

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Принц Хари и Меган Маркл
Foto: Tanjug/World Health Organization via AP

Princ Hari je potpuno posvećen svojoj porodici, a nakon što su se vratili u Veliku Britaniju, zajedno su privukli dosta pažnje zbog svih problema iz prošlosti.

U braku sa Megan Markl je od 2018. godine, a iako su se pojavljivale različite glasine o tome kako se razvode, oni se na to nisu obazirali.

Vojvoda od Saseksa otkrio je da on i njegova supruga Megan Markl imaju jedno pravilo u braku – da ne provode više od 10 dana razdvojeni.

"Najvažnija stvar za mene su energija, radost i sreća koje osjećam kada sam sa svojom porodicom, posebno sa našom d‌jecom, ali i radost i sreća koje osjećam kada sam prisutan na terenu zbog svog posla", rekao je.

"Ključ pronalaženja ravnoteže između radosti i sreće jeste da ne budem više od 10 dana udaljen od svoje supruge i d‌jece", dodao je Hari, koji sa Megan ima sina princa Arčija (7) i kćerku princezu Lilibet (5).

"To je balansiranje mog posla i svrhe koja stoji iza njega, ali i moje uloge oca i supruga, kao i svih tih različitih dijelova mog identiteta koji se spajaju."

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U drugom dijelu intervjua, Hari (42) otkrio je da je zapao u depresiju nakon što su on, vojvotkinja od Saseksa i njihov sin Arči krajem 2019. godine napustili Veliku Britaniju i preselili se u Kanadu.

"Kada sam bio u Kanadi, daleko od stresnog okruženja u kojem mi je tijelo, pretpostavljam, bilo prepuno adrenalina, za dva ili tri dana doživio sam pad adrenalina, nešto što nikada ranije nisam iskusio", ispričao je on.

Hari je objasnio da je shvatio da mu je "potreban stres kako bi dobio adrenalin koji bi mu omogućio da mu mozak funkcioniše", jer je, kako kaže, "postao beskoristan po kući".

"Zapravo sam zapao u depresiju na oko dvije sedmice i osjećao sam kao da ne mogu da funkcionišem bez adrenalina", dodao je Haril, prenosi b92.

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princ Hari

Megan Markl

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