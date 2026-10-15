"Godine problema stigle na naplatu"

188.561.866 maraka obaveza, više od stotinu sudskih postupaka, blokirani računi i zalihe uglja dovoljne za jedva dan i po rada. Tako je još početkom jula izgledala situacija u RiTE Ugljevik.

Sve piše u dokumentu koji je rukovodstvo preduzeća 7. jula dostavilo Ministarstvu energetike i rudarstva Republike Srpske i Matičnom preduzeću Elektroprivrede, a koji je u posjedu ATV-a. Upozorenja su bila ozbiljna. Tri mjeseca kasnije, prema informacijama ATV-a, Elektroprivreda je samo juče izdvojila tri miliona maraka kako bi stanovništvo Republike Srpske danas imalo struju.

Nije problem nastao preko noći, priznaje i samo rukovodstvo. Finansijska stabilnost narušena je još 2019. godine, nedovoljna ulaganja godinama su ostavljala posljedice na proizvodnju. Na dan 7. jula na deponiji Termoelektrane bilo je svega 9.500 tona uglja. Za dnevni rad potrebno je oko 6.250 tona. Ni rudarski planovi nisu ostvarivani. U 2021. realizovano je svega 49,47 odsto planirane otkrivke, u 2023. godini 82,52 odsto, u 2024. godini 81,13 odsto, a prošle godine tek 67,28 odsto. Bez uklanjanja zemlje i jalovine nema pristupa novim količinama uglja.

Ni ono što je od uglja dostupno nije lako iskopati. Rudniku nedostaje mehanizacija, a postojeća je dotrajala. Hitno je potrebno pet novih dampera, vrijednih 18.250.000 maraka, dok je za popravku još pet i nabavku guma potrebno dodatnih 6.500.000 maraka. Uz to, neophodna su dva velika i jedan mali bager, vrijedni oko 20 miliona maraka. U dokumentu se priznaje da potrebna mehanizacija nije nabavljana u prethodnom periodu.

Ni do uglja koji postoji rudnik ne može nesmetano da dođe. Neriješeni imovinsko-pravni odnosi blokiraju pristup pojedinim dijelovima kopova. Zbog toga se trenutno ne može računati na ugalj iz treće zone kopa „Gajići – Ugljevik Istok 2". Rukovodstvo upozorava da je za završetak postupaka eksproprijacije potrebno najmanje 12 mjeseci, čak i uz maksimalno angažovanje nadležnih. Bez rješavanja vlasničkih odnosa nema pristupa zemljištu, a bez pristupa nema ni eksploatacije uglja.

Rukovodstvo predlaže i reorganizaciju preduzeća. U dokumentu se pominju izmjene organizacije i sistematizacije radnih mjesta, ali i program rješavanja viška zaposlenih. Predviđa se i mogućnost njihovog angažovanja u drugim preduzećima iz sistema Elektroprivrede Republike Srpske. Koliko je radnika višak, međutim, nije precizirano. Nisu problemi od juče, niti se mogu riješiti preko noći. Za stabilizaciju proizvodnje biće potrebno mnogo više od novca, a po svemu sudeći i vremena da se nadoknadi ono što je godinama propuštano.