Raspada li se sarajevska "trojka?"

Dok CIK broji, političke partije kalkulišu. Ko će s kim u vlast, ko se može zaobići? Dok se pokušavaju formirati neke koalicije, druge se, sve se glasnije priča, raspadaju. Mediji u Federaciji BiH tvrde da je Nermin Nikšić obavijesti Trojku da taj projekat više ne postoji.

Nikšić nam je putem vajber poruke samo proslijedio link svoje fejsbuk objave u kojoj, između ostalog, piše.

"Tvrdnje da sam im saopštio da Trojka više ne postoji nisu istina, što je lako provjeriti s njima direktno. To je pitanje principa, i mojih lično i onih za koje se zalaže SDP", rekao je Nermin Nikšić, predsjednik SDP-a.

Nije baš tako lako provjeriti, kao što Nikšić kaže, jer je, očigledno, ovo tema o kojoj njegovi saradnici nerado govore. Tako ni Sabina Ćudić ne odgovara na poruke i pozive. Elmedin Konaković uvjerava da nema ništa od raspada Trojke i da o tome nije bilo govora na sastanku.

„Bio je korektan sastanak, o tome kako ćemo sigurno i dalje sarađivati. Hoće li SDP možda u opoziciju, pa ćemo biti najjači opozicioni blok ili će u vlast, ili će možda Naša stranka, o tome će naše kolege, ali ono što sam juče vidio, pokušaj te interpretacije je notorna laž“, rekao je Elmedin Konaković, predsjednik Naroda i pravde.

Iako to ne govore naglas, jasno je da SDP želi da bude dio vlasti, prije svega, na nivou BiH, a Konaković je po tom pitanju kategoričan – sa SNSD-om neće ništa, a ne bi, tvrde, bili ni dio vlasti. Ako se vodimo izbornim rezultatom, koji je jedino i relevantan, Naša stranka i NiP su gubitnici izbora i mjesto im i jeste u opoziciji. SDP je ostvario dobar rezultat, pa i ne čudi to što sebe vide u vladajućoj koaliciji.

„Odnosi unutar koalicije Trojka narušeni su već neki period, posebno nakon odlaska Majkla Marfija. Do drastičnog pogoršanja u odnosima dolazi nakon ostavke kantonalnog premijera, Nihada Uka. U predizbornoj kampanji smo svjedočili da su ove tri stranke bile žestoka opozicija jedna drugoj“, rekao je Damir Sakić, analitičar.

Neminovno je da će do raskola doći ukoliko SDP bude dio vlasti. A, jasno je da to nije daleko od realnosti.