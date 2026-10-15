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Vrhovni sud: Vojin Mijatović ne smije obavljati dužnost ministra

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15.10.2026 16:48

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Војин Мијатовић
Foto: Facebook

Vrhovni sud Federacije BiH /FBiH/ zabranio je federalnom ministru razvoja, preduzetništva i obrta Vojinu Mijatoviću obavljanje ove funkcije, te bilo kakve rukovodeće pozicije u FBiH, rekla je Srni portparol Posebnog odjela Federalnog tužilaštva za borbu protiv korupcije i kriminala /POSKOK/ Nina Hadžihajdarević.

Prema njenim riječima, Vrhovni sud je na prijedlog POSKOK-a donio odluku o mjerama zabrane za Mijatovića, protiv kojeg je podignuta optužnica zbog zloupotrebe položaja ili ovlaštenja.

Vrhovni sud FBiH potvrdio je optužnicu protiv Vojina Mijatovića i drugih 15. septembra ove godine, a zbog zloupotrebe položaja ili ovlaštenja u vezi s dodjelom gotovo milion KM grant sredstava.

Optužnicom su, osim Mijatovića, obuhvaćeni stručni savjetnik u federalnom Ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta Nevzet Sefa, pomoćnik ministra u Sektoru za razvoj Adis Fajić, direktor kompanije "Ventures" Bojan Lazić i izvršni direktor ove kompanije Harun Mlivo.

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Tagovi :

Vojin Mijatović

FBiH

ministar

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