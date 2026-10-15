Član Predsjedništva SNSD-a Staša Košarac izjavio je da institucije BiH ne mogu biti formirane mimo političkog dogovora sa SNSD-om i da će o formiranju Savjeta ministara odlučiti lider te stranke Milorad Dodik.

Konsatujući da su rezultati izbora u Republici Srpskoj potvrdili političku snagu Milorada Dodika i SNSD-a jer su građani Srpske na izborima podržali tu politiku, Košarac je istakao da pokušaji formiranja vlasti na nivou BiH bez SNSD-a ne mogu obezbijediti stabilno funkcionisanje zajedničkih institucija.

Košarac je ocijenio da predsjednik stranke Narod i pravda Elmedin Konaković pokušava da ospori izbornu volju građana Republike Srpske, što je neprihvatljivo.

Prema njegovim riječima, Konaković je jedan od kreatora pokušaja delegitimisanja izborne volje srpskoga naroda u BiH i pokušava da se drži svoje devize da može da sa gubitnicima iz Republike Srpske formirati vlast na nivou institucija BiH.

"Pa kakva će to biti vlast? Kako će to funkcionisati?", upitao je Košarac.

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Konstatujući da postoje političke razlike između stranaka, Košarac je istakao da osporavanje izborne volje srpskog naroda nije prihvatljivo.

"Imamo različite političke interese i ciljeve, ali nikada nismo osporavali izbornu volju bošnjačkog i hrvatskoga naroda. Nikada nismo radili na delegitimisanju izborne volje", istakao je Košarac.

Prema njegovim riječima, Konaković i drugi političari vode politiku protiv interesa Republike Srpske, koja ne odustaje od insistiranja od očuvanja svojih ustavnih nadležnosti i dogovora unutar BiH.

Košarac je naveo da nije siguran da li uopšte vrijedi komentarisati Konakovića koji se pogibio poslije debakla koji je doživio na izborima.

"Žargonski hoću da kažem, da je on potpuno, pukao poslije ovog debakla na izborima u Federaciji BiH", dodao je Košarac.

On je napomenuo da već postoje kontakti i razgovori sa političkim partnerima, posebno ističući partnerstvo SNSD-a sa HDZ-om BiH i liderom te stranke Draganom Čovićem.

"Vid‌jeli ste, svjedoci ste razgovora sa Čovićem gd‌je smo definisali naše partnerstvo iako imamo političke različitosti u nekim temama", rekao je Košarac.

Odgovarajući na pitanje kada i na koji način će biti formiran Savjet ministara, Košarac je odgovorio da će o tome odlučiti Dodik.

"Sve sam vam rekao", dodao je Košarac.