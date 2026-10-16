Masakr u osnovnoj školi: Dječak (16) ubio troje djece i nastavnika, pa i on ubijen

Dječak star 16 godina je u četvrtak popodne u osnovnoj školi Silver Rail Elementary u gradu Bend (Oregon) ubio troje djece i jednog nastavnika, prije nego što je i sam ubijen od strane naoružanog pripadnika lokalne zajednice koji ga je pratio unutar zgrade.

Prema izjavama šefa policije u Bendu Majka Kranca, ubijena su djeca uzrasta od pet, osam i jedanaest godina, kao i jedan nastavnik. Sedmogodišnje dijete i 54-godišnji nastavnik prevezeni su u bolnicu St. Charles u kritičnom stanju. Napadač, dječak od 16 godina iz Benda, naoružan dugim oružjem (prema nekim izvorima sačmarom), nasilno je ušao u školu pucajući na zaključana vrata. Zasad nije poznato da li je imao bilo kakvu vezu sa školom ili učenicima.

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Prvi poziv na broj policije stigao je u 12.59 časova, kada je nepoznati osumnjičeni pucao u automobil ispred škole. Nekoliko minuta kasnije stiglo je više poziva iz unutrašnjosti škole. Policija je stigla na lice mjesta oko 13.02 časova. Ubrzo nakon toga, naoružani mještanin koji je vidio tinejdžera kako ulazi u školu pratio ga je i sukobio se s njim, ubivši ga prije nego što su službenici ušli u zgradu.

Federalni izvori su za Foks Njuz potvrdili da je mještanin imao dozvolu za nošenje skrivenog oružja. Guvernerka Oregona Tina Kotek pohvalila je njegovu intervenciju kao herojsku i rekla da je sprečila dalje gubitke života.

Škola, u koju je upisano preko 400 učenika od predškolskog uzrasta do petog razreda, zaključana je, a učenici i osoblje su autobusima prevezeni u obližnju crkvu radi spajanja sa porodicama. Sve škole u okrugu Bend-La Pine biće zatvorene u petak, a otkazane su i sve vanškolske aktivnosti. FBI pomaže lokalnim vlastima u istrazi.

"Zapanjeni smo i slomljenog srca zbog ove besmislene tragedije", rekao je nadzornik školskog okruga Stiven Kuk. "Nijedna riječ ne može dovoljno da izrazi tugu koju naša zajednica proživljava".

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Istraga je u toku, a identiteti žrtava i prolaznika još nisu javno objavljeni.

(Telegraf.rs)