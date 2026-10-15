Logo

Tramp: Smrtna kazna za svakoga ko ubije vatrogasca

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
15.10.2026 20:35

Komentari:

0
Предсједник Доналд Трамп говори у Ружичастој башти Бијеле куће током догађаја посвећеног припадницима хитних служби, у четвртак, 15. октобра 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da svako ko ubije vatrogasca treba da bude osuđen na smrtnu kaznu.

Tramp je tokom ručka u bašti Bijele kuće u čast vatrogasnih organizacija rekao da je naredio Ministarstvu pravde da traži smrtnu kaznu u takvim slučajevima, posebno u slučaju ubistva vatrogasca dok se penje uz merdevine, prenosi Srna.

Američki predsjednik ranije se zalagao za smrtnu kaznu za svakoga ko bude proglašen krivim za ubistvo policajca.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Vatrogasci

Amerika

Smrtna kazna

Komentari (0)

Pročitajte više

Доналд Трамп, амерички предсједник

Svijet

Tramp o Nidalu Hasanu: Biće pogubljen strijeljanjem, nema prenosa uživo

4 h

1
Предсједник Доналд Трамп говори на предизборном скупу у Спортском центру „Кертис Д. Менард” у Васили, на Аљасци, у уторак, 13. октобра 2026. године.

Svijet

Tramp: Otvaramo poligon za testiranje najsavremenijeg oružja

9 h

0
На глобалном плану: Од свјетске политике до чуда природе

Emisije

Na globalnom planu: Od svjetske politike do čuda prirode

12 h

0
Москва Русија Кремљ престоница главни град руска федерација

Svijet

Moskva otkrila da li je moguć sastanak Putina, Trampa i Sija u Kini

1 d

0

Više iz rubrike

Владимир Путин

Svijet

Putin: Uzvratićemo na napade na rafinerije

2 h

0
Мали чамац плови поред теретних бродова и других трговачких пловила усидрених у Ормуским мореузу код Бандар Абаса у Ирану, у сриједу, 5. августа 2026. године.

Svijet

Zapalio se tanker u Ormuskom moreuzu

4 h

0
Доналд Трамп, амерички предсједник

Svijet

Tramp o Nidalu Hasanu: Biće pogubljen strijeljanjem, nema prenosa uživo

4 h

1
русија катедрала пун мјесец ст. петербург 2026.

Svijet

Rusija ostaje najmoćnija arktička sila

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

14

Građani protiv izgradnje šest novih zgrada u centru Banjaluke

21

13

Užas u BiH: Vatrogasci gasili požar, pa pronašli tijelo

21

12

Holandski mediji o veličanju Hitlera u Splitu: jezivo!

21

10

Borčev vrtić započeo sezonu pobjedama

21

09

UŽIVO: Bitno, 15.10.2026.

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima