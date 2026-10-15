Tramp: Smrtna kazna za svakoga ko ubije vatrogasca

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da svako ko ubije vatrogasca treba da bude osuđen na smrtnu kaznu.

Tramp je tokom ručka u bašti Bijele kuće u čast vatrogasnih organizacija rekao da je naredio Ministarstvu pravde da traži smrtnu kaznu u takvim slučajevima, posebno u slučaju ubistva vatrogasca dok se penje uz merdevine, prenosi Srna.

Američki predsjednik ranije se zalagao za smrtnu kaznu za svakoga ko bude proglašen krivim za ubistvo policajca.