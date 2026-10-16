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Трамп: Разговарамо са Москвом и Пекингом о денуклеаризацији

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16.10.2026 07:48

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Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима док дижу руке, прије него што је кренуо авионом Марин Ван са Јужног травњака Бијеле куће, у понедјељак, 12. октобра 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је данас да води разговоре са Москвом и Пекингом с циљем денуклеаризације земаља са највећим арсеналом атомаског оружја.

"Цијело то питање је срамота, јер волио бих да буде извршена денуклеаризација, ако је то могуће. О томе разговарамо и са Русијом а и са Кином", рекао је Трамп за Њузмакс.

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Трамп је изразио очекивање да ће Кина, по броју нуклеарних глава сустићи Америку у наредних пет година.

Према подацима Међународног Института за мировна истраживање у Стокхолму, Русија има највећи број бојевих глава након чега слиједе Америка и Кина.

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Тагови :

Доналд Трамп

Русија

Америка

Кина

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