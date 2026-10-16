Трамп: Разговарамо са Москвом и Пекингом о денуклеаризацији

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је данас да води разговоре са Москвом и Пекингом с циљем денуклеаризације земаља са највећим арсеналом атомаског оружја.
"Цијело то питање је срамота, јер волио бих да буде извршена денуклеаризација, ако је то могуће. О томе разговарамо и са Русијом а и са Кином", рекао је Трамп за Њузмакс.
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Трамп је изразио очекивање да ће Кина, по броју нуклеарних глава сустићи Америку у наредних пет година.
Према подацима Међународног Института за мировна истраживање у Стокхолму, Русија има највећи број бојевих глава након чега слиједе Америка и Кина.
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