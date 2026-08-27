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Napad u srednjoj školi, ubijene dvije osobe

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 16:26

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Полицајац у Њемачкој прича на телефон.
Foto: Pixabay

Velika policijska operacija u toku je u privatnoj školi Dočemus u mjestu Gosen-Noj Citau, u njemačkoj saveznoj pokrajini Brandenburg u Njemačkoj, nakon što je prijavljen nasilni zločin u kojem su, prema informacijama Njemačke novinske agencije (DPA), stradale dvije osobe.

Incident se dogodio u ranim popodnevnim satima u školskom kampusu koji se nalazi neposredno uz granicu Brandenburga i Berlina. Prema pisanju lista Markische Allgemeine, hitne službe obaviještene su oko 13.45 časova, a policija je prethodno primila više poziva za pomoć.

Prema dosadašnjim informacijama, među stradalima je učenica (18) srednje škole, dok je druga žrtva muškarac (30). Kako navode mediji, muškarac je navodno pokušao da zaustavi napadača, ali je tom prilikom smrtno stradao.

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Pojedini njemački mediji navode da je osumnjičeni muškarac (19), koji je navodno nožem napao bivšu djevojku. Međutim, okolnosti događaja još nisu u potpunosti razjašnjene.

Na mjestu događaja nalazi se veliki broj policajaca, vatrogasaca i ekipa hitne pomoći, a prema medijskim izvještajima zatražen je i spasilački helikopter.

Istraga je u toku, dok policija utvrđuje šta se tačno dogodilo u školskom kompleksu i šta je prethodilo krvavom incidentu.

(Telegraf.rs)

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Tagovi :

Njemačka

Napad

Srednja škola

Ubistvo

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