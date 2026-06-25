Lepa Lukić zadobila dva preloma nakon pada u prodavnici: "Bolovi su podnošljivi"

Lepa je pala nasred prodavnice i tom prilikom ozbiljno povrijedila nogu.

Pjevačica se oglasila i detaljno opisala kako je došlo do povrede, otkrivši da oporavak zahtijeva mirovanje.

"Pala sam na koljena i odrala ih. Noga se izvrnula i došlo je do preloma na dva mjesta! Kuvam jedan napitak i mlak ga stavljam na nogu. Sedam dana sam to koristila i bolovi su gotovo nestali. Oporavak ide polako, ali i dalje ne mogu nigd‌je da izlazim", ispričala je pjevačica.

"Bolovi su podnošljivi"

Iako su joj ljekari stavili gips, Lepa Lukić je priznala da je morala da ga skine i pronađe alternativno rješenje kako bi olakšala sebi proces liječenja.

Zanimljivosti Dnevni horoskop za 25. jun: Škorpije donose dobru odluku, Ribe uživaju u ljubavi

Ipak, ni ova teška situacija nije je spriječila da ispoštuje svoje profesionalne obaveze.

Imam bolove, ali su podnošljivi. Već 17 dana nosim longetu. Stavili su mi gips, ali sam ga skinula jer nisam mogla da izdržim. Oni ne stavljaju te skuplje longete, pa sam odlučila sama da kupim. Moji su otišli i nabavili... - rekla je pjevačica.

Juče sam čak i snimala i morala sam da koristim hodalicu. Nogu sam držala na tabureu, svi su me pohvalili i rekli da sam veliki profesionalac. Dobila sam veliki aplauz - istakla je Lepa Lukić.