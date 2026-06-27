Košarac: Čuvamo uspomenu na najbolje sinove Republike Srpske

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac poručio je povodom Vidovdana, krsne slave Vojske Republike Srpske, da nikada neće biti zaboravljena žrtva onih koji su za mir i slobodu dali ono najvrednije što su imali - svoje živote.

Košarac je naglasio da je Vidovdan jedan od najznačajnijih datuma u istoriji srpskog naroda i temelj kolektivnog identiteta Srba.

Ovaj veliki praznik, istakao je, simbol je stradanja, ali i simbol slobode i opstanka.

- Sa velikom zahvalnošću i posebnim pijetetom čuvamo uspomenu na najbolje sinove Republike Srpske - naglasio je Košarac.

On je napomenuo da je Vojska Republike Srpske nastala kao volja srpskog naroda da odbrani pravo na život na svojim vjekovnim ognjištima, štitila je svoj narod i dala ključni doprinos u stvaranju Republike Srpske.

- Na Vidovdan se prisjećamo svih naših stradanja, ali i zavjeta da ćemo ostati postojani, okupljeni oko vrijednosti slobode, časti i pravde. Neka nam Vidovdan bude dan sabiranja, ponosa, duhovne snage i trajnog zavjeta za budućnost - naveo je Košarac, prenosi Srna.

On je uputio srdačne čestitke komandantu Trećeg pješadijskog /Republika Srpska/ puka Oružanih snaga BiH brigadiru Goranu Maksimoviću, pripadnicima ovog puka i nekadašnjim pripadnicima Vojske Republike Srpske.

- Uvjeren sam da ćete sa ponosom nastaviti da baštinite tradiciju slavne i herojske Vojske Republike Srpske, te da ćete svojim radom, znanjem i zalaganjem nastaviti doprinositi očuvanju mira i stabilnosti na ovim prostorima - naveo je Košarac u čestitki.