Dodik: Visok nivo saradnje osnova za unapređenje odnosa Srba i Mađara

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik čestitao je Dan Svetog Stefana, kralja i osnivača Mađarske, te poručio da je visok nivo saradnje institucija Republike Srpske i ove zemlje osnova za dalje unapređenje odnosa.

"Viševjekovna tradicija postojanja mađarske države i očuvanja svih obilježja mađarskog identiteta, služe kao primjer mnogim narodima Evrope i svijeta", istakao je Dodik u objavi na "Iksu".

On je povodom praznika čestitku uputio mađarskom narodu, liderima i institucijama.

"Visok nivo saradnje institucija Republike Srpske i Mađarske osnova je za dalje unapređenje dobrosusjedskih odnosa, kako na institucionalnom nivou, tako i u kontaktima dva naroda - srpskog i mađarskog", poručio je Dodik.

Dan Svetog Stefana obilježava se kao dan nacionalnog ponosa Mađara jer je on ujedinio mađarska plemena, odnosno napravio Mađarsku državu hrišćanskom.