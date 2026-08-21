Logo

Dodik: Visok nivo saradnje osnova za unapređenje odnosa Srba i Mađara

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
21.08.2026 10:34

Komentari:

0
Милорад Додик
Foto: ATV/Branko Jović

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik čestitao je Dan Svetog Stefana, kralja i osnivača Mađarske, te poručio da je visok nivo saradnje institucija Republike Srpske i ove zemlje osnova za dalje unapređenje odnosa.

"Viševjekovna tradicija postojanja mađarske države i očuvanja svih obilježja mađarskog identiteta, služe kao primjer mnogim narodima Evrope i svijeta", istakao je Dodik u objavi na "Iksu".

On je povodom praznika čestitku uputio mađarskom narodu, liderima i institucijama.

"Visok nivo saradnje institucija Republike Srpske i Mađarske osnova je za dalje unapređenje dobrosusjedskih odnosa, kako na institucionalnom nivou, tako i u kontaktima dva naroda - srpskog i mađarskog", poručio je Dodik.

Dan Svetog Stefana obilježava se kao dan nacionalnog ponosa Mađara jer je on ujedinio mađarska plemena, odnosno napravio Mađarsku državu hrišćanskom.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Mađarska

Čestitka

Republika Srpska

Komentari (0)

Pročitajte više

mobilni telefon mobitel

Nauka i tehnologija

Kako najlakše prebaciti podatke sa jednog telefona na drugi?

40 min

0
Жена у ружичастој хаљини разиграно баца аргентинске пезосе у затвореном простору.

Zanimljivosti

Novčanik im puca od para: Ova 3 znaka u narednih 7 dana prati ludačka sreća

40 min

0
Аутопут Сремска Рача - Кузмин

Ekonomija

Uskoro otvaranje auto-puta od Beograda do Bijeljine, besplatan prelaz na Pavlovića mostu

46 min

1
Почела сједница Владе Српске, ово је на дневном реду

Republika Srpska

Počela sjednica Vlade Srpske, ovo je na dnevnom redu

54 min

4

Više iz rubrike

Почела сједница Владе Српске, ово је на дневном реду

Republika Srpska

Počela sjednica Vlade Srpske, ovo je na dnevnom redu

54 min

4
Ратко Младић

Republika Srpska

Danas bi srpski ljekar trebalo da pregleda generala Mladića

3 h

0
Техничка школа Никола Тесла Бањалука

Republika Srpska

Više od 6 miliona uloženo u 80 škola širom Srpske

15 h

2
Уништена Спомен-плоча Паг

Republika Srpska

Ponovo napadi na Srbe, polomljena i spomen-ploča na Pagu

15 h

8

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

52

Identifikovan muškarac koji je palio kablove kod ”Delte”

10

46

Zbog jedne greške vas ujutru može sačekati neprijatno iznenađenje u autu: Obratite pažnju

10

46

Banjalučani pretukli muškarca i ženu, povrijeđeni prevezeni na UKC

10

43

Kanađanka uhapšena zbog požara kod Šibenika, dvoje navodno pobjeglo u BiH

10

36

Akcija ”Dug”: Uhapšen Jovan Marčeta, osumnjičen za iznudu i zelenašenje!

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima