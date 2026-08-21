Dodik: Visok nivo saradnje osnova za unapređenje odnosa Srba i Mađara

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik čestitao je Dan Svetog Stefana, kralja i osnivača Mađarske, te poručio da je visok nivo saradnje institucija Republike Srpske i ove zemlje osnova za dalje unapređenje odnosa.
"Viševjekovna tradicija postojanja mađarske države i očuvanja svih obilježja mađarskog identiteta, služe kao primjer mnogim narodima Evrope i svijeta", istakao je Dodik u objavi na "Iksu".
On je povodom praznika čestitku uputio mađarskom narodu, liderima i institucijama.
"Visok nivo saradnje institucija Republike Srpske i Mađarske osnova je za dalje unapređenje dobrosusjedskih odnosa, kako na institucionalnom nivou, tako i u kontaktima dva naroda - srpskog i mađarskog", poručio je Dodik.
Dan Svetog Stefana obilježava se kao dan nacionalnog ponosa Mađara jer je on ujedinio mađarska plemena, odnosno napravio Mađarsku državu hrišćanskom.
Mađarskom narodu, liderima i institucijama čestitam Dan Sv. Stefana, kralja i osnivača Mađarske. Viševjekovna tradicija postojanja mađarske države i očuvanja svih obilježja mađarskog identiteta, služe kao primjer mnogim narodima Evrope i svijeta. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) August 21, 2026
Visok nivo saradnje institucija…
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Nauka i tehnologija
40 min0
Zanimljivosti
40 min0
Ekonomija
46 min1
Republika Srpska
54 min4
Republika Srpska
54 min4
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
15 h2
Republika Srpska
15 h8
Najnovije
Najčitanije
10
52
10
46
10
46
10
43
10
36
Trenutno na programu