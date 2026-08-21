Stavite ovo u bubanj prilikom pranja, i veš će biti kao ispeglan nakon pranja

Pegla vam stoji na gomili, veš čeka, a vama se ne pegla ni za živu glavu? Ako želite da veš iz mašine izađe kao ispeglan, postoji jedan trik sa običnom aluminijumskom folijom koji vrijedi probati.

Napravite dvije ili tri kuglice od folije i ubacite ih u bubanj. Cijela fora je jednostavna, a može da vam skrati dosadno peglanje koje se stalno gomila.

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Kako da veš izađe iz mašine kao ispeglan

Odvojite komad aluminijumske folije i dobro ga zgužvajte rukama. Napravite dvije ili tri kuglice veličine teniske loptice i stisnite ih što jače možete da budu čvrste.

Ubace se pravo u bubanj, zajedno sa vešom, i tu ostaju tokom pranja. Ako koristite sušilicu, možete ih ubaciti i tamo.

Samo nemojte da natrpate mašinu do posljednjeg mjesta. Kada je bubanj krcat, veš se zgužva, slijepi i poslije ga peglate duplo duže.

Prije pranja uradite i ovo

Ako hoćete da veš poslije pranja bude što manje zgužvan, ove sitnice stvarno znače:

Nemojte puniti bubanj do vrha.

Majice i košulje nemojte ubacivati potpuno zgužvane.

Ne sipajte pola flaše omekšivača misleći da će veš biti mekši.

Čim mašina završi, izvadite veš.

Protresite svaki komad prije nego što ga okačite.

Najgore što možete da uradite jeste da veš ostavite satima u mašini. Tada se sve lepo zgužva i zalijepi jedno za drugo, pa vam pegla opet ne gine.

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Šta kuglice od folije rade u mašini

U sušilici kuglice od aluminijumske folije mogu da smanje statički elektricitet, pa se garderoba manje lijepi jedna za drugu.

A kada se veš ne slijepi i ne zadrži toliko dugo zgužvan, mnogo ga je lakše odmah lepo raširiti i okačiti.

Ne očekujte da će košulja koja izgleda kao da je prespavala na podu izaći savršeno ravna. Ali za svakodnevne majice, trenerke, pidžame i slične stvari – ovo može da bude baš zgodna fora.

Veš kao ispeglan, a pegla ostaje u ćošku

Najljepši dio ovog trika je što vas praktično ništa ne košta. Od folije napravite kuglice jednom i koristite ih dok ne počnu da se raspadaju.

Kada mašina završi, samo izvadite veš, dobro ga protresite i okačite. Ako ste sve uradili kako treba, izaći će kao ispeglan.

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I iskreno – ako zbog ovoga makar nekoliko puta nedjeljno ne morate da vadite dasku za peglanje, kuglice od folije su već odradile svoje.

(Krstarica)