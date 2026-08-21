Zastrašujuća prognoza - Naučnici: Ovo do sada nismo vidjeli

Klimatski fenomen El Ninjo koji se razvija iznad Tihog okeana vjerovatno će biti rekordno snažan, upozorio je Met Ofis, prenosi u petak "BBC".

Snažan prirodni klimatski fenomen povisuje globalne temperature i povećava rizik od ekstremnih vremenskih uslova.

Uz učinke klimatskih promjena izazvanih ljudskim djelovanjem, Met Ofis upozorava da je "vrlo vjerovatno" da će 2027. biti najtoplija zabilježena godina.

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Sve je više dokaza da su dijelovi svijeta već pogođeni, s ispodprosječnim monsunskim kišama u Indiji i smanjenjem aktivnosti uragana u Atlantskom okeanu.

"Trebalo bi nam biti jasno da je ovo događaj bez presedana", rekao je Adam Skajf, voditelj dugoročne prognoze u Met Ofisu.

"Nikada nisam vidio tako intenzivan signal El Ninja u našim prognozama", dodao je.

El Nino je prirodni vremenski obrazac koji se događa svake dvije do sedam godina i traje oko godinu dana.

Pasati koji obično duvaju od istoka prema zapadu preko Tihog okeana mogu oslabiti ili promijeniti smjer, omogućujući toploj vodi da se širi prema istoku.

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Toplota se oslobađa iz okeana u atmosferu, podižući globalne temperature i mijenjajući obrasce padavina.

Naučnici proglašavaju El Nino kada temperatura površine mora u ključnom području Pacifika poraste za 0,5 stepeni Celzijusa ili više iznad prosjeka.

Najnovije prognoze Met Ofisa sugerišu da bi te temperaturne anomalije mogle premašiti tri stepena Celzijusa kasnije ove godine kako se El Ninjo bude približavao svom vrhuncu.

To bi bilo neviđeno u odnosu na mjerenja koja sežu do 1950. godine i to bi bio vjerovatno najsnažniji događaj od 19. vijeka.

Vrlo visoke temperature u dubljim okeanima, oko osam stepeni Celzijusa iznad normale na dubini od 100 metara na nekim mjestima, mogle bi pomoći razvoju ovog El Njina.

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"Predstoji nam još mnogo mjeseci dok se ovaj događaj nastavlja razvijati i to je jedan od razloga zašto sve više vjerujemo da će ovo biti događaj koji će postaviti rekord", rekao je Zeke Hausfader, klimatski naučnik za Berkli Ert, američku istraživačku grupu, prenosi "Radiosarajevo".