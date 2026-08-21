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Pogubljen muškarac osuđen za podmetanje požara u kom je stradalo pet osoba

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Autor:

ATV redakcija
21.08.2026 09:56

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Драматичан призор ватрогасаца који се боре против шумског пожара под мрачним небом прекривеним димом.
Foto: Özgür Sürmeli/Pexels

Sunao Takami, osuđen za podmetanje požara u kojem je u salonu 2009. godine poginulo pet osoba, pogubljen je jutros vješanjem, prenosi AP.

"Naredio sam izvršenje smrtne kazne nakon pažljivog i temeljnog razmatranja", rekao je ministar pravde Hiroši Hiraguči.

Podsjetio je da je Takami podmetnuo požar u prepunom salonu u Osaki tako što je prosuo benzin i bacio upaljenu šibicu, nakon čega je vatra zahvatila objekat, usmrtivši pet i povrijedivši još 10 osoba.

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Pedesetosmogodišnji Takami proglašen je krivim za ubistvo, pokušaj ubistva i podmetanje požara i osuđen je na smrtnu kaznu presudom Okružnog suda u Osaki iz 2011. godine.

Njegove žalbe su odbačene 2016. godine odlukom Vrhovnog suda, kojom je potvrđena smrtna kazna.

(Srna)

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Tagovi :

Japan

pogubljenje

Smrtna kazna

požar

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