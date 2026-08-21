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Povećanje broja lansiranja u svemir: Tramp potpisao memorandum

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Autor:

ATV redakcija
21.08.2026 09:12

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Предсједник Доналд Трамп маше док се укрцава у авион „Ер форс уан“ на аеродрому Морисонтаун, у недјељу, 16. августа 2026. године, у Морисонтауну, у Њу Џерсију.
Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Predsjednik SAD Donald Tramp potpisao je memorandum prema kojem bi trebalo da se drastično poveća broj lansiranja u svemir, nalažući niz mjera vladinim agencijama.

Bijela kuća želi da omogući najmanje 1.000 lansiranja i povratka letjelica godišnje do 2030. godine. Prošle godine bilo je 178 lansiranja.

U memorandumu se agencije pozivaju da podstaknu zajednički razvoj infrastrukture za svemirski transport sa partnerima iz privatnog sektora, ubrzaju izdavanje dozvola i ekološke procjene i obezbijede uslove za bežičnu komunikaciju za svemirska lansiranja.

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Tagovi :

Donald Tramp

Svemir

memorandum

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