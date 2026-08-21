Bivši srpski fudbaler uhvaćen sa tonom i po kokaina

Uroš Milošević (31), bivši srpski fudbaler, uhapšen je na auto-putu A6 u Portugalu dok je u kombiju prevozio više od tone i po kokaina, kao i dva komada ratnog naoružanja.

Vrijednost zaplijenjene droge procijenjena je na više od 70 miliona evra, a prema navodima portugalskog "Žornal de Notisijas", kokain je pripadao takozvanom "Balkanskom kartelu".

Policija pronašla i napunjeno oružje

Kako prenosi portugalski A Bola, akcija portugalske kriminalističke policije sprovedena je prošle srijede, kada je presretnuto vozilo kojim je Milošević upravljao.

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Pored ogromne količine kokaina, policija je pronašla i dva komada napunjenog ratnog oružja, spremnog za upotrebu.

Hapšenje dio šire istrage

Hapšenje bivšeg fudbalera dio je šire istrage protiv iste kriminalne organizacije. Samo nedjelju dana ranije, u zajedničkoj akciji portugalske i španske policije, u Španiji su uhapšena još dvojica članova kartela, dok je tada zaplijenjeno 3,7 tona droge.

Prema navodima iz istrage, organizacija sa bazom na jugu Španije djeluje širom Evrope, dok je portugalsku obalu koristila kao jednu od tačaka za iskrcavanje velikih količina kokaina.

Milošević je tokom karijere nastupao za nekoliko srpskih klubova, među kojima su bili Čukarički, IM Rakovica, Teleoptik i Sinđelić Beograd.