Počela sjednica Vlade Srpske, ovo je na dnevnom redu

Autor:ATV redakcija
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Vlada Republike Srpske danas će na sjednici u Banjaluci razmatrati Prijedlog odluke o odobravanju sredstava za isplatu jednokratne novčane pomoći penzionerima.
Na dnevnom redu sjednice je i Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o platama i naknadama sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj, kao i informacija o modelu sufinansiranja produženog boravka za djecu koja isti pohađaju u privatnim predškolskim ustanovama.
Ministri će razmatrati i informaciju o spoljnotrgovinskoj razmjeni Republike Srpske za period od januara do juna ove godine, kao i informaciju o statističkim pokazateljima stanja u oblastima prerađivačke industrije u nadležnosti Ministarstva privrede i preduzetništva i njihovom kretanju u prvoj polovini ove godine.
Na dnevnom redu je i prijedloga odluke kojom Vlada na ime povećanja osnovnog kapitala privrednog društva "Andrićgrada" odobrava uplatu svog dijela u iznosu od 500.000 KM
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Pred ministrima je i prijedloga rješenja o proširenju operativnog budžeta u okviru zakonskog budžeta Republike Srpske za ovu godinu za period od 1. januara do 30. septembra u iznosu od devet miliona KM.
Početak sjednice zakazan je u 10.00 časova, a po njenom završetku u 12.00 časova biće održana konferencija za novinare u pres-centru Vlade, te izdato saopštenje za javnost, najavljeno je iz Biroa Vlade za odnose sa jvnošću.
Snimateljima i fotografima biće omogućeno snimanje kadrova na početku sjednice.
(SRNA)
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