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Počela sjednica Vlade Srpske, ovo je na dnevnom redu

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Autor:

ATV redakcija
21.08.2026 10:15

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Почела сједница Владе Српске, ово је на дневном реду
Foto: ATV

Vlada Republike Srpske danas će na sjednici u Banjaluci razmatrati Prijedlog odluke o odobravanju sredstava za isplatu jednokratne novčane pomoći penzionerima.

Na dnevnom redu sjednice je i Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o platama i naknadama sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj, kao i informacija o modelu sufinansiranja produženog boravka za d‌jecu koja isti pohađaju u privatnim predškolskim ustanovama.

Ministri će razmatrati i informaciju o spoljnotrgovinskoj razmjeni Republike Srpske za period od januara do juna ove godine, kao i informaciju o statističkim pokazateljima stanja u oblastima prerađivačke industrije u nadležnosti Ministarstva privrede i preduzetništva i njihovom kretanju u prvoj polovini ove godine.

Na dnevnom redu je i prijedloga odluke kojom Vlada na ime povećanja osnovnog kapitala privrednog društva "Andrićgrada" odobrava uplatu svog dijela u iznosu od 500.000 KM

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Pred ministrima je i prijedloga rješenja o proširenju operativnog budžeta u okviru zakonskog budžeta Republike Srpske za ovu godinu za period od 1. januara do 30. septembra u iznosu od devet miliona KM.

Početak sjednice zakazan je u 10.00 časova, a po njenom završetku u 12.00 časova biće održana konferencija za novinare u pres-centru Vlade, te izdato saopštenje za javnost, najavljeno je iz Biroa Vlade za odnose sa jvnošću.

Snimateljima i fotografima biće omogućeno snimanje kadrova na početku sjednice.

(SRNA)

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Dnevni red sjednice

Komentari (4)

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