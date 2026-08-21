Logo

Kako najlakše prebaciti podatke sa jednog telefona na drugi?

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
21.08.2026 10:29

Komentari:

0
mobilni telefon mobitel
Foto: Pexel/ Anna Shvets

Želite da prebacite stotine fotografija, veliki video ili dokument na drugi telefon? Ne morate da koristite kabl, namjenske sajtove, a još manje aplikacije za dopisivanje koje mogu da degradiraju kvalitet sadržaja.

Postoji mnogo bolji način i radi između gotovo svih uređaja i potpuno je bezbjedan i besplatan.

Ел Нињо

Svijet

Zastrašujuća prognoza - Naučnici: Ovo do sada nismo vidjeli

Ako tražite odgovor na pitanje “kako poslati podatke sa telefona na telefon“, odmah vam možemo reći da najlakše rješenje zavisi od uređaja koje koristite. AirDrop je odličan za Epl uređaje, dok Android korisnici na raspolaganju imaju Quick Share.

Međutim, stvari postaju komplikovanije kada podatke treba prebaciti između Androida i Ajfona.

Iako neki modeli danas imaju Quick Share koji je obogaćen AirDrop podrškom, njihov broj je još uvijek premali i ovu metodu ne možemo svima preporučiti. Zato, dok podrška ne postane široko rasprostranjena, najbolja rješenja ostaju ona univerzalna.

Upravo tu na scenu stupa LocalSend. Ova besplatna aplikacija otvorenog koda funkcioniše kao univerzalno rješenje i radi na svim sistemima (Androidu, iOS, Vindovs, macOS i Linux). Ne zahtjeva pravljenje naloga, dodavanje kontakata niti internet, jer podatke šalje direktno kroz lokalnu mrežu.

љето врућина

Zanimljivosti

Ovi horoskopski znakovi jedva čekaju da ljeto završi

Kako se koristi LocalSend:

Instalirajte i otvorite aplikaciju LocalSend na oba uređaja.

Povežite oba uređaja na istu Vi-Fi mrežu (ili uključite mobilni hotspot na jednom telefonu i povežite drugi).

Na uređaju sa kog šaljete izaberite opciju “Send”, označite fotografije, video zapise ili fajlove, a zatim na ekranu dodirnite ime drugog uređaja koji se automatski pojavio.

Alternativno, u File Exploreru ili galeriji možete izabrati željene fajlove, a zatim tapnuti na dugme “Share”, gdje ćete pronaći i LocalSend kao opciju.

Na drugom uređaju pritisnite “Accept” i preuzimanje počinje odmah, maksimalnom brzinom bez gubitka kvaliteta.

Крокс

Stil

Ranije su bile samo za plažu, a sada? Model obuće koji je posvađao sve na mrežama

Za slanje unutar istog tabora AirDrop i Quick Share ostaju najbrži izbor, ali za bilo kakvo kombinovanje Androida, iPhone-a i računara, LocalSend je najpouzdanije rješenje koje vredi imati na telefonu, piše Mondo.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Mobilni telefon

aplikacije

tehnologija

Komentari (0)

Pročitajte više

Гром је атмосферско пражњење (муња) између облака и земљине површине

Region

Grom udario dva muškarca, jedan preminuo

1 h

0
Жена у бијелој мајици стоји поред прозора и скрола на телефону.

BiH

Prodavala ćilim na internetu, pa nasjela na prevaru: Ova greška je skupo koštala

1 h

0
Народно вјеровање или црквено правило: Зашто Срби никада не иду на гробље послије заласка сунца

Društvo

Narodno vjerovanje ili crkveno pravilo: Zašto Srbi nikada ne idu na groblje poslije zalaska sunca

1 h

0
Оборен рекорд Бањалуке за најдужи низ тропских дан

Društvo

Oboren rekord Banjaluke za najduži niz tropskih dan

1 h

0

Više iz rubrike

Ускоро би путем порука на ТикТоку могао стизати новац

Nauka i tehnologija

Uskoro bi putem poruka na TikToku mogao stizati novac

20 h

0
Откључавање телефона помоћу лица на андроиду

Nauka i tehnologija

Mislite da pričate sa djetetom? Običan poziv pretvoren u horor za jednu porodicu

22 h

0
Телефони стоје на столу у прикључени на пуњач.

Nauka i tehnologija

Ostavljate punjač u zidu? Evo zašto to odmah treba da prestanete

1 d

0
ШОК откриће код мишева, има назнака да га имамо и ми

Nauka i tehnologija

ŠOK otkriće kod miševa, ima naznaka da ga imamo i mi

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

55

Invalida napali psi, pa pao u korito rijeke: Nije mu bilo pomoći

10

52

Identifikovan muškarac koji je palio kablove kod ”Delte”

10

46

Zbog jedne greške vas ujutru može sačekati neprijatno iznenađenje u autu: Obratite pažnju

10

46

Banjalučani pretukli muškarca i ženu, povrijeđeni prevezeni na UKC

10

43

Kanađanka uhapšena zbog požara kod Šibenika, dvoje navodno pobjeglo u BiH

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima