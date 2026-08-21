Uskoro otvaranje auto-puta od Beograda do Bijeljine, besplatan prelaz na Pavlovića mostu

Autor:Stevan Lulić
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Osamnaest kilometara auto-puta Kuzmin-Sremska Rača (do Sremske Rače), koji će povezati Beograd sa Bijeljinom, biće otvoreno 15. oktobra, najavio je predsjdnik Srbije Aleksandar Vučić.
"Za nas je ovo važan put, on povezuje Beograd sa Sarajevom, ali i sa Bijeljinom. Mi dobrim dijelom finansiramo i radove na teritoriji Republike Srpske, i trasa od Bijeljine treba da ide ka Brčkom, dalje ka Modriči i Banjaluci. Republika Srpska je uradila do Doboja, ostaju da se urade još neke dionice. Veoma je važno da se spojimo sa drugim najvećim gradom u Republici Srpskoj. Naravno, ono što ste rekli, važno je da u budućnosti napravimo i put južnije ka Tuzli i Sarajevu, ali za sada nije pokazivano interesovanje sa sarajevske strane. Most je završen, fenomenalno je urađen, prelaz je integrisan. Sada gledamo kako da se ulijemo odavde kada završimo auto-put, pošto put sa druge strane nije urađen", rekao je on.
Vučić je najavio i da se neće naplaćivati prelaz na Pavlovića mostu.
"Do 1. septembra se završava koncesija na Pavlovića mostu. Od tada on je naše vlasništvo, i ne plaćate nikakav prelaz, biće za sve besplatan prelaz između Srbije i Republike Srpske", rekao je on.
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