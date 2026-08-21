Vozače u BiH zorom dočekalo neugodno iznenađenje

Cijene goriva na benzinskim pumpama u Sarajevu i danas, u petak 21. augusta, razlikuju se u zavisnosti od vrste goriva i pumpe.

Prema dostupnim podacima, prosječna cijena dizela iznosi 3,39 KM po litru, dok se cijene kreću od 3,29 do 3,51 KM.

Kada je riječ o benzinu Super 95, prosječna cijena iznosi 3,01 KM po litru.

Najniža zabilježena cijena je 2,93 KM, dok je najviša 3,12 KM. Super 98 u prosjeku košta 3,12 KM po litru, a cijene se kreću od 2,89 do 3,29 KM.

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Vozači koji koriste LPG danas mogu računati na prosječnu cijenu od 1,35 KM po litru. Najniža cijena iznosi 1,25 KM, dok je najviša 1,45 KM.

Tako vozači u Sarajevu za pun rezervoar od 50 litara dizela po prosječnoj cijeni trenutno izdvajaju oko 169,50 KM, dok bi isti rezervoar Super 95 benzina koštao oko 150,50 KM.

Istovremeno, cijena sirove nafte na svjetskom tržištu iznosi oko 86,23 dolara po barelu, prenosi "Radiosarajevo".