Cijena bitkoina premašila 75.000 dolara

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Foto: Pexel/ Alesia Kozik

Cijena bitkoina premašila je 75.000 dolara prvi put od 27. maja, pokazuju podaci sa berzi.

Na najvećoj berzi kriptovaluta po obimu trgovanja, "Bajnensu", bitkoin je poskupio na 75.785,82 dolara. Na berzi "Bitmeks" bitkoin je dostigao 75.853 dolara, prenosi Srna.

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