Zbog jedne greške vas ujutru može sačekati neprijatno iznenađenje u autu: Obratite pažnju

Dovoljno je da unutrašnje svjetlo u automobilu ostane uključeno tokom noći pa da vas ujutru sačeka neprijatno iznenađenje – umjesto da motor upali, možete čuti samo „kliktanje“ zbog oslabljenog akumulatora.

Rizik je veći kod starijih akumulatora, čiji je kapacitet vremenom smanjen, pa nekoliko sati neprekidnog rada svjetala može biti dovoljno da vozilo ostane bez potrebne energije.

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Savremeniji automobili često imaju sistem koji automatski gasi unutrašnja svjetla, ali kod starijih vozila na to ne treba računati. Svjetlo može ostati upaljeno ako vrata nisu potpuno zatvorena ili ako je vozač ručno uključio rasvjetu i zaboravio da je isključi, prenosi Glas Srpske.

Zato je najbolje da prije nego što zaključate automobil kratko provjerite da li su sva svjetla ugašena i da nijedan nepotreban uređaj nije ostao priključen.