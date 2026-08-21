Logo

Zbog jedne greške vas ujutru može sačekati neprijatno iznenađenje u autu: Obratite pažnju

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
21.08.2026 10:46

Komentari:

0
Аутомобил
Foto: pexels/Oktay Köseoğlu

Dovoljno je da unutrašnje svjetlo u automobilu ostane uključeno tokom noći pa da vas ujutru sačeka neprijatno iznenađenje – umjesto da motor upali, možete čuti samo „kliktanje“ zbog oslabljenog akumulatora.

Rizik je veći kod starijih akumulatora, čiji je kapacitet vremenom smanjen, pa nekoliko sati neprekidnog rada svjetala može biti dovoljno da vozilo ostane bez potrebne energije.

Жена, лисице

Region

Kanađanka uhapšena zbog požara kod Šibenika, dvoje navodno pobjeglo u BiH

Savremeniji automobili često imaju sistem koji automatski gasi unutrašnja svjetla, ali kod starijih vozila na to ne treba računati. Svjetlo može ostati upaljeno ako vrata nisu potpuno zatvorena ili ako je vozač ručno uključio rasvjetu i zaboravio da je isključi, prenosi Glas Srpske.

Zato je najbolje da prije nego što zaključate automobil kratko provjerite da li su sva svjetla ugašena i da nijedan nepotreban uređaj nije ostao priključen.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Automobil

akumulator

Komentari (0)

Pročitajte više

mobilni telefon mobitel

Nauka i tehnologija

Kako najlakše prebaciti podatke sa jednog telefona na drugi?

33 min

0
Жена у ружичастој хаљини разиграно баца аргентинске пезосе у затвореном простору.

Zanimljivosti

Novčanik im puca od para: Ova 3 znaka u narednih 7 dana prati ludačka sreća

33 min

0
Аутопут Сремска Рача - Кузмин

Ekonomija

Uskoro otvaranje auto-puta od Beograda do Bijeljine, besplatan prelaz na Pavlovića mostu

39 min

0
Ел Нињо

Svijet

Zastrašujuća prognoza - Naučnici: Ovo do sada nismo vidjeli

55 min

0

Više iz rubrike

Бањалучани ове аутомобиле просто обожавају

Auto-moto

Banjalučani ove automobile prosto obožavaju

1 d

0
Тојота корпорација јапански је произвођач аутомобила са сједиштем у граду Тојоти.

Auto-moto

Tojota povlači više od 48.000 vozila

2 d

0
Апликација Воцап

Auto-moto

Vocap mijenja iskustvo za volanom: Stižu nove funkcije

3 d

0
Црвени аутомоил на ауто-путу.

Auto-moto

Mehaničar otkriva: Ovo su najbolji polovnjaci do 3.000 evra za koje kaže da trče

3 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

55

Invalida napali psi, pa pao u korito rijeke: Nije mu bilo pomoći

10

52

Identifikovan muškarac koji je palio kablove kod ”Delte”

10

46

Zbog jedne greške vas ujutru može sačekati neprijatno iznenađenje u autu: Obratite pažnju

10

46

Banjalučani pretukli muškarca i ženu, povrijeđeni prevezeni na UKC

10

43

Kanađanka uhapšena zbog požara kod Šibenika, dvoje navodno pobjeglo u BiH

Trenutno na programu

6:45

Vježbajte sa Lidijom (R)

lajfstajl

6:55

ATV jutro

jutarnji program

9:00

Bitno (R)

informativno politički

10:25

Krvavo cvijeće S03 EP100 (12+,R)

serijski program

11:10

Planinski doktor S08 EP13 (12+, R)

serijski program

11:50

Teletrgovina

teletrgovina

12:05

Vremenska prognoza

vremenska prognoza

Stanje na graničnim prelazima