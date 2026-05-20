Убио шесторо, па пресудио себи пред полицијом: Испливали детаљи масакра у Турској

Аутор:АТВ
Коментари:0
Метин Озтурк (37), који се сумњичи да је убио шесторо људи, међу њима и своју бившу супругу Арзу Озден у Турској, а потом ранио још осморо људи, починио је самоубиство након што су га полицајци окружили док се крио у колиби у шумовитом подручју.
Језиви злочин починио је 18. маја у округу Тарсус у провинцији Мерсин.
Озтурк је прво убио своју бившу супругу насред улице, након чега је сјео у аутомобил и отишао у ресторан гдје је радио Сабри Пан (30), са којим је био у лошим односима, и тамо почео насумично да пуца у људе.
Један од запослених у Сабријевом ресторану, Мехмет Хан Топал, који је рањен у пуцњави, испричао је језиве детаље напада.
Здравље
Ови канцери не дају симптоме док болест не узнапредује, једини спас је ако урадите ово, апел је љекара
„Стигла је поруџбина за понијети и ја сам је припремао. Када је Метин ушао у ресторан, рекао сам 'Добродошли'. Није реаговао. Мислио сам да ће извадити телефон, али је извукао пиштољ и пуцао. Сагнуо сам се, а меци су ми пролетјели поред уха. Онда је упуцао Сабрија. Након тога, упуцао је мене преко шанка, погодивши ме у кук. Затим је упуцао Ахмета напољу. Успио сам да изађем са муком и обавијестио пријатеље, он је већ отишао“, рекао је Топал.
Након што је убио Сабрија и његовог радника Ахмета Ерсана Кана (18) и ранио још неколико гостију, опет је сјео у аутомобил и пуцао у људе у пролазу. Упуцао је Абдулаха Коцу (50), који је возио мотоцикл, и Јусуфа Октаја (16), дјечака који је чувао стоку на ливади.
🔴#SONDAKİKA | Mersin'in Tarsus ilçesinde silahlı saldırı düzenleyen şahıs aranıyor. — ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) May 18, 2026
Şüpheli farklı yerlerde şu ana kadar 4 kişiyi öldürdü, 6 kişiyi de yaraladı.
Olay, öğle saatlerinde meydana geldi.
• Saldırgan şahıs, Sabri ve Samet Pan kardeşlerin işlettiği restorana… https://t.co/aphAVCEUHf pic.twitter.com/iPLak4xanc
Приликом бјекства стао је и на бензинску пумпу, гдје је упуцао возача камиона Гокаја Сефилоглуа (50), а онда је насумично рањавао људе поред којих је пролазио бјежећи од полиције.
Полицијске и екипе хитне помоћи јурцале су по граду како су стизале дојаве о пуцњави. По доласку на неколико мјеста злочина, полицајци су установили да су Арзу Озден, Сабри Пан и Гокај Сефилоглу подлегли ранама на лицу мјеста.
Повријеђени Ахмет Ерсан Кан, Абдулах Коца, Јусуф Октај, Мирици Вели Шимшек, Мехмет Хан Топал, Мухамет Серин, Рамазан Кара, Мустафа Генч, Исмаил Јуксек, Ахмет Булбул и Мустафа Азваоглу пребачени су у болнице. Упркос напорима љекара, Ахмет Ерсан Кан, Абдулах Коца и Јусуф Октај су подлегли повредама. Број погинулих у оружаним нападима које је извео Озтурк тако је достигао шест, док је осам повријеђених још увијек на лијечењу.
Кренула је опсежна потрага за убицом, у којој је учествовао и хеликоптер. Специјалци су током читаве ноћи „чешљали“ руту којом је убица бјежао.
Mersin'de 4 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı kamerada pic.twitter.com/gqaNr3DLZg— Mersin Objektif (@mersinobjektif) May 18, 2026
Озтурка су јуче лоцирали у једној шуми надомак града. Када су га окружили, позвали су га на предају, што је Озтурк одбио да учини и сакрио се у колибу коју је пронашао у шуми.
Око 8 часова полицајци су опколили колибу са намјером да унутра провале и Озтурка ухапсе. Међутим, када је схватио да више нема куд, осумњичени је пуцао у себе. Специјалци су одмах улетјели у колибу, али је Озтурк брзо издахнуо.
Мотив овог језивог злочина, који је до сржи потресао Турску, и даље није познат, пише Телеграф.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
51 мин0
Здравље
1 ч0
Бања Лука
1 ч0
БиХ
1 ч2
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
16
00
15
59
15
56
15
54
15
53
Тренутно на програму