Разоран земљотрес погодио Турску: Људи у паници бјежали из зграда, осјетило се до Либана

20.05.2026 11:37

Земљотрес магнитуде 5.7 степени Рихтера забиљежен је у данас, 20. маја 2026 на подручју Турске.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју Малатије, која је прије три године претрпела разоран земљотрес.

Колико је потрес био јак свједоче снимци грађана, који живе стотинама километара од епицентра и који су снимили тренутак земљотреса. На снимцима се види како се љуљају лустери, и "дрхте" ствари на рафовима у продавницама.

Многи грађани су у паници изјурили на улице и чекали накнадни потрес.

Забринути људи снимљени су како телефонирају док стоје испред објеката и осврћу се, тражећи знакове штете.

Подсјетимо, становници Сирије и Либана су на платформи ЕМСЦ навели да се земљотрес осјетио и код њих.

"Осјетио се и у Бејруту", писали су грађани.

У овом тренутку нема информација о повријеђенима или материјалној штети.

Подсјетимо, ово подручје Турске је прије три године погодио разоран земљотрес јачине 7.7 степени по Рихтеру. Више десетина хиљада људи је тад изгубило живот у Турској и Сирији, а бројни градови су били уништени, преноси Телеграф.

