Разоран земљотрес погодио Турску: Људи у паници бјежали из зграда, осјетило се до Либана

Аутор:АТВ
Коментари:0
Земљотрес магнитуде 5.7 степени Рихтера забиљежен је у данас, 20. маја 2026 на подручју Турске.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју Малатије, која је прије три године претрпела разоран земљотрес.
🚩📺 #CANLI | #SONDAKİKA | Malatya’da şiddetli deprem @cemkucuk55#Yasaklansın — TGRT HABER (@tgrthabertv) May 20, 2026
https://t.co/vygFYWGXbV
Колико је потрес био јак свједоче снимци грађана, који живе стотинама километара од епицентра и који су снимили тренутак земљотреса. На снимцима се види како се љуљају лустери, и "дрхте" ствари на рафовима у продавницама.
Malatya'da 5.6 büyüklüğündeki deprem anı ve sarsıntının etkisi görüntülendi. pic.twitter.com/1cZwr1bSk3— Pusholder (@pusholder) May 20, 2026
Многи грађани су у паници изјурили на улице и чекали накнадни потрес.
#Deprem oluyor — Mesut KURT (@1MesutKURT) May 20, 2026
Merkezini bilmemekle beraber #şanlıurfa da sallanıyor pic.twitter.com/gXUmtY8NUT
Забринути људи снимљени су како телефонирају док стоје испред објеката и осврћу се, тражећи знакове штете.
Подсјетимо, становници Сирије и Либана су на платформи ЕМСЦ навели да се земљотрес осјетио и код њих.
📍Malatya’da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi— İlke TV (@ilketvcomtr) May 20, 2026
🔸Adıyaman Demokrasi İlkokulu’nda öğrenciler deprem paniğiyle okuldan dışarı çıktı
🔸Malatya Valisi Seddar Yavuz, şu ana kadar saha taramalarında herhangi bir olumsuz ihbar alınmadığını açıkladıhttps://t.co/s7PJhLOBXZ pic.twitter.com/Oqxuk2CFOA
"Осјетио се и у Бејруту", писали су грађани.
#SONDAKİKA Malatya’da #deprem anı kameralara böyle yansıdı.#Malatya pic.twitter.com/HtLbatAOdG— Börte Medya (@MedyaBorte) May 20, 2026
У овом тренутку нема информација о повријеђенима или материјалној штети.
Подсјетимо, ово подручје Турске је прије три године погодио разоран земљотрес јачине 7.7 степени по Рихтеру. Више десетина хиљада људи је тад изгубило живот у Турској и Сирији, а бројни градови су били уништени, преноси Телеграф.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
16
00
15
59
15
56
15
54
15
53
Тренутно на програму