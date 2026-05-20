"Чувајмо пчеле јер оне чувају нас"

Савремени начин живота, употреба пестицида, климатске промјене и болести пчела озбиљно угрожавају опстанак пчелињих заједница, изјавио је дугогодишњи србачки пчелар Горан Милановић поводом обиљежавања 20. маја - Свјетског дана пчела.
Милановић, члан Удружења пчелара "Кошница" из Српца, као највеће проблеме навео је паразите вароу и нозему, док се у Европи све више говори и о појави азијског стршљена који је пријетња пчелама.
Милановић се пчеларством активно бави више од 12 година и тренутно посједује више од 50 пчелињих друштава.
Он каже да је у почетку учио од искуснијих пчелара и из стручне литературе, али и сопственог рада јер се знање у пчеларству стиче постепено, кроз праксу.
Говорећи о значају пчела, Милановић је истакао да су оне међу најважнијим опрашивачима у природи и да од њиховог опстанка зависи велики дио биљне производње и људске исхране.
Осим меда, који је најпознатији пчелињи производ, Милановић прикупља и полен, прополис и пергу, наглашавајући да из кошнице нема ништа што није корисно за здравље човјека.
Када је ријеч о овогодишњој сезони, Милановић истиче да 2026. година за сада обећава добру производњу меда.
"Багрем је ове године процвјетао у оптимално вријеме и за сада година дјелује много боље него неколико претходних", рекао је Милановић, додајући да су за успјешно пчеларење веома важни временски услови и квалитет паше.
Када је ријеч о раду Удружења пчелара "Кошница", он је навео да ова асоцијација окупља 70 чланова и годишње произведе око 35 тона меда.
Милановић сматра да интересовање младих за пчеларство није довољно изражено.
"За пчеларење се каже да је то високоризична нископрофитабилна дјелатност. Млади људи углавном налазе неке друге активности, а велики број пчелара су пензионери, док у Српцу има и неколико који се професионално баве овим послом. Чувајмо пчеле јер и пчеле чувају нас", истакао је Милановић за Срну.
