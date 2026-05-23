Raste broj žrtava u Lugansku: Poginulo 11 studenata, traga se za još deset

Autor:ATV
Komentari:0
Broj žrtava ukrajinskog napada dronom na studentski dom u Luganskoj Narodnoj Republici povećan je na 11, rekao je šef LPR-a Leonid Pasečnik.
"Imamo 11 žrtava ovog monstruoznog zločina, osam djevojčica i tri dječaka. Takođe, 10 djevojčica se vodi kao nestalo", naveo je Pasečnik na društvenim mrežama.
Desetoro povrijeđenih u Starobeljsku nalazi se na liječenju u bolnicama u Luganskoj Narodnoj Republici, od kojih je petoro u teškom stanju, rekao je pomoćnik ruskog Ministarstva zdravlja Aleksej Kuznjecov.
On je precizirao da je jedna od žrtava u izuzetno teškom stanju.
"Ukupno 32 osobe su dobile ambulantnu medicinsku pomoć", dodao je Kuznjecov.
Ukrajinski dron pogodio je juče akademsku zgradu i studentski dom Starobeljskog profesionalnog koledža, koji je dio Luganskog državnog pedagoškog univerziteta.
U trenutku napada, u studentskom domu se nalazilo 86 učenika i jedan član osoblja.
(Srna)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
3 h0
Svijet
4 h0
Svijet
5 h0
Svijet
6 h0
Najnovije
17
08
17
05
16
59
16
52
16
48
Trenutno na programu