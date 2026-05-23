Raste broj žrtava u Lugansku: Poginulo 11 studenata, traga se za još deset

Autor:

ATV
23.05.2026 12:35

Напад на колеџ у Русији
Foto: Screenshot / X

Broj žrtava ukrajinskog napada dronom na studentski dom u Luganskoj Narodnoj Republici povećan je na 11, rekao je šef LPR-a Leonid Pasečnik.

"Imamo 11 žrtava ovog monstruoznog zločina, osam djevojčica i tri dječaka. Takođe, 10 djevojčica se vodi kao nestalo", naveo je Pasečnik na društvenim mrežama.

Desetoro povrijeđenih u Starobeljsku nalazi se na liječenju u bolnicama u Luganskoj Narodnoj Republici, od kojih je petoro u teškom stanju, rekao je pomoćnik ruskog Ministarstva zdravlja Aleksej Kuznjecov.

On je precizirao da je jedna od žrtava u izuzetno teškom stanju.

"Ukupno 32 osobe su dobile ambulantnu medicinsku pomoć", dodao je Kuznjecov.

Ukrajinski dron pogodio je juče akademsku zgradu i studentski dom Starobeljskog profesionalnog koledža, koji je dio Luganskog državnog pedagoškog univerziteta.

U trenutku napada, u studentskom domu se nalazilo 86 učenika i jedan član osoblja.

(Srna)

Ruska vojna operacija 2026

Ukrajina

Studentski dom Starobeljsk

Rusija

