SAD pokrenule napade na Iran

26.05.2026 07:04

Иран током напада Израела и Америке.
Vojska SAD saopštila je da je izvela nove napade na jugu Irana i da su na meti bili raketni sistemi i čamci koji su pokušavali da postave mine. Američka Centralna komanda saopštila je da su napadi izvedeni u samoodbrani i da su izvedeni kako bi se "zaštitile trupe od prijetnje iranskih snaga".

Portparol Centralne komande, kapetan Tim Hokins rekao je da američka vojska nastavlja "da brani naše trupe uz istovremeno pokazivanje uzdržanosti tokom aktuelnog primirja".

Napadi dolaze u trenutku kada je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bakai izjavio da je postignut određeni napredak u pregovorima sa SAD, ali da sporazum o okončanju sukoba "nije na pomolu".

Hokins je rekao da su napadi bili usmjereni na područje u blizini Bandar Abasa, lučkog grada na jugu zemlje i sjedišta iranske mornaričke baze koja se nalazi na Ormuskom moreuzu, prenio je Njujork Tajms.

Iranski državni mediji ranije su javili da lokalne vlasti u Bandar Abasu istražuju eksplozije koje su se čule u tom području.

Iran se za sada nije oglasio povodom najnovijih američkih napada. Nije jasno kakav bi uticaj oni mogli imati na eventualni mirovni sporazum između SAD i Irana.

Podsjetimo, predsjednik SAD Donald Tramp je tokom vikenda nagovijestio da su strane blizu dogovora, ali je kasnije rekao da je naložio pregovaračima "da ne žure" sa sporazumom.

Američki državni sekretar Marco Rubio takođe je izjavio da bi dogovor možda mogao biti postignut u ponedjeljak.

Međutim, Bakai je rekao da je tačno da se došlo do zaključka o velikom dijelu pitanja o kojima se razgovara.

"Ali reći da to znači da je potpisivanje sporazuma neizbježno - niko ne može iznijeti takvu tvrdnju", rekao je Bakei.

Memorandum o razumijevanju o kojem se pregovara navodno uključuje produženje primirja za 60 dana, ponovno otvaranje Ormuskog moreuza i plan za nastavak pregovora o iranskom nuklearnom programu.

CBS Njuz objavio je da američke obavještajne službe vjeruju da se iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei - koji je povrijeđen u izraelskom napadu prvog dana rata, u kojem je ubijen njegov otac Ali Hamnei - krije na nepoznatoj lokaciji, što otežava komunikaciju sa njegovim izaslanicima i usporava pregovore sa SAD.

Prema američkim medijima, razgovori neće odmah dovesti do konačnog rješenja. Sporna pitanja će vjerovatno biti predmet kasnijih pregovora, uključujući detalje o ukidanju sankcija Iranu, oslobađanju zamrznutih iranskih sredstava i američke zahtjeve da Iran ograniči svoje nuklearne ambicije.

Vjeruje se da je Iran na početku rata imao oko 440 kilograma uranijuma obogaćenog do 60 odsto čistoće - što je samo mali korak do daljeg obogaćivanja do nivoa od 90 odsto potrebnog za proizvodnju nuklearnog oružja, što bi teoretski omogućilo pravljenje atomske bombe.

Donald Tramp je u ponedjeljak uveče rekao da će obogaćeni uranijum ili biti "odmah" predat SAD ili, "po mogućstvu, u saradnji i koordinaciji sa Islamskom Republikom Iran, uništen na licu mjesta".

Uprkos umanjivanju značaja mogućeg proboja od strane visokih zvaničnika, iranski glavni pregovarač i ministar spoljnih poslova boravili su u Dohi na razgovorima sa premijerom Katara o mogućem sporazumu sa SAD, prenio je Rojters.

Američke i iranske snage poštuju primirje od 8. aprila. Iran je zadržao kontrolu nad plovidbom kroz Ormuski moreuz, dok je američka mornarica nastojala da blokira iranske luke.

SAD i Izrael pokrenuli su napade na Iran 28. februara. Iran je odgovorio napadima na Izrael i države saveznice SAD u Persijskom zalivu i praktično zatvorio Ormuski moreuz. Taj potez izazvao je nagli rast cijena nafte širom svijeta.

(Telegraf.rs)

