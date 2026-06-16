Trampovo "maratonsko" rukovanje s Brižit Makron privuklo pažnju

Predsjednik Francuske Emanuel Makron i njegova supruga Brižit Makron ugostili su Donalda Trampa na samitu G7, a njihov susret ponovo je obilježen neuobičajenim rukovanjem američkog predsjednika.

Tokom dolaska na samit G7, Tramp se kratko rukovao s Makronom, a potom je uslijedio susret s njegovom suprugom Brižit, koji je privukao posebnu pažnju javnosti.

Rukovanje je trajalo oko 13 sekundi i opisano je kao neuobičajeno dugo i napeto.

Kako su prenijeli prisutni, taj trenutak nije d‌jelovao prijatno, a takav utisak, prema posmatračima, imala je i Brižit Makron tokom Trampovog poteza.

Ovaj gest dolazi nakon ranijih tenzija, kada je Tramp javno komentarisao brak Makronovih tokom eskalacije odnosa između dvije strane. Govoreći na privatnom događaju u aprilu, kada je kritikovao Francusku zbog, kako je naveo, nedovoljne podrške SAD-u u Iranu, Tramp je iznio tvrdnju da se Brižit prema Emanuelu ponaša „izuzetno loše“.

Emanuel Makron je kasnije reagovao, poručivši da takvi komentari „nisu elegantni i nisu na nivou diplomatske komunikacije“.

Dug istorijat

Inače, Tramp i Makron imaju dug istorijat neobičnih i često napetih rukovanja tokom svojih susreta.

Njihov prvi susret 2017. godine u Briselu obilježen je dugim i čvrstim stiskom ruku, što su mnogi tada opisali kao rani znak njihove specifične političke dinamike.

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U godinama koje su uslijedile, dvojica lidera su se smjenjivala između perioda bliskosti i nesuglasica. Makron je bio domaćin Trampu na proslavi Dana Bastilje u Parizu, uz svečanu večeru na Ajfelovom tornju, dok je Tramp kasnije uzvratio pozivom Makronu kao počasnom gostu na državnoj večeri u Bijeloj kući.

Pogoršanje odnosa

Do kraja Trampovog prvog mandata, odnosi su se pogoršali, posebno zbog neslaganja oko carina, Ukrajine i Irana.

Najnovije rukovanje s Brižit Makron, koje su pojedini posmatrači opisali kao „povlačenje konopa“, dodatno je skrenulo pažnju na dugogodišnji složen odnos između američkog i francuskog predsjednika.