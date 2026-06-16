Svijet u iščekivanju ozvaničenja dogovora SAD i Irana; Izrael tvrdi da "borba" nije gotova

Objavu Donalda Trampa da je postignut "istorijski dogovor" sa Iranom, svijet je dočekao sa olakšanjem.

Teheran je potvrdio da je predviđen trajan i neposredan prekid neprijateljstava. Zvanična ceremonija potpisivanja najavljena je za petak u Švajcarskoj. U međuvremenu, Izrael je poručio da se neće povući sa juga Libana.

Sjedinjene Američke Države i Iran su proglasili momentalan i trajan prekid vojnih operacija na svim frontovima, potvrdile su obe strane. Ceremonija potpisivanja memoranduma o razumijevanju najavljena je za petak u Ženevi.

Među ključnim odredbama američko-iranskog sporazuma, koji ima 14 tačaka, nalazi se potpuno ukidanje pomorske blokade u roku od 30 dana i obaveza Sjedinjenih Američkih Država da povuku svoje snage iz regiona oko Irana. Takođe, dogovor o nuklearnim pitanjima trebalo bi da bude postignut u roku od 60 dana od potpisivanja sporazuma.

Predsjednik SAD Donald Tramp rekao je da neće prisustvovati zvaničnom potpisivanju, ali da će umjesto njega doći potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens. Tramp je, takođe, napomenuo da je Ormuski moreuz djelimično otvoren, ali da će od petka biti omogućena slobodna plovidba kroz tjesnac.

Američka vojska je, istovremeno, navela da na snazi ostaje blokada iranskih luka sve dok memorandum i zvanično ne bude potpisan. Liban je jedan od ključnih elemenata memoranduma o razumijevanju sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali je Izrael poručio da se neće povući sa juga Libana i da ga sporazum ne obavezuje, piše RTS

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da se izraelska vojska neće povući iz južnog Libana, dijelova Sirije i Pojasa Gaze, ističući da je riječ o "bezbjednosnim zonama" i da će vojska u njima ostati "koliko god bude potrebno". Netanjahu je rekao i da Iran neće imati nuklearno oružje dokle god je on na mestu premijera, kao i da "borba" nije gotova.

Za to vrijeme, cijene nafte na svjetskim tržištima pale su za više od pet odsto, na najniži nivo u poslednja dva mjeseca, nakon što je objavljeno da su SAD i Iran postigli sporazum.

Međunarodno referentna nafta "Brent" se nakon toga kretala na oko 83 dolara po barelu, a američka sirova nafta na nivou od oko 80 dolara po barelu.