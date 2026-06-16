Logo

Evropski parlament odobrio trgovinski sporazum sa SAD

16.06.2026 13:59

Komentari:

0
Европски парламент одобрио трговински споразум са САД

Evropski parlament saopštio je da je izglasao odobrenje trgovinskog sporazuma sa Sjedinjenim Državama.

"Danas su poslanici Evropskog parlamenta dali konačno odobrenje za dva zakonska akta kojima se sprovode carinske obaveze EU iz zajedničke izjave Unije i SAD iz avgusta 2025. godine", navodi se u saopštenju.

Američki predsjednik Donald Tramp postigao je prošle godine sporazum sa EU u Škotskoj, prema kojem je EU pristala da ukine uvozne carine na američke industrijske proizvode i omogući povlašten pristup američkim poljoprivrednim proizvodima, dok su SAD zauzvrat uvele carine od 15 odsto na većinu robe iz EU.

Gotovo 11 mjeseci nakon tog okvirnog sporazuma, EU još nije bila usvojila zakonske akte neophodne za sprovođenje dogovorenog smanjenja carina. Tramp je povodom toga zaprijetio da će uvesti znatno više carine ukoliko EU ne preduzme potrebne korake do 4. jula.

Podijeli:

Tag :

Evropski parlament

Komentari (0)

Više iz rubrike

Ормуски мореуз

Svijet

Teheran potvrdio da Vašington uklanja pomorsku blokadu

2 h

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров и његов турски колега Хакан Фидан разговарали су у Москви о ситуацији у Украјини, трговинско-економској сарадњи и даљем развоју билатералних односа Русије и Турске.

Svijet

Lavrov i Fidan razgovarali o sukobu u Ukrajini i trgovinskoj saradnji

3 h

0
предсједник САД-а

Svijet

Tramp: Rusija bi trebalo da postigne dogovor sa Ukrajinom, a Izrael da obustavi napade

3 h

0
Зeмљотрес

Svijet

Zemljotres jačine 6,3 stepena pogodio Kinu

3 h

0

  • Najnovije

16

14

Veliki projekat u Srpskoj: Evo gdje niče solarna elektrana veličine 160 fudbalskih terena

16

12

Luštica Bay predstavlja razvojnu viziju integrisanog primorskog grada na konferenciji "Trebinje 2026 – Gradimo region"

16

10

Spriječen napad na Bijelu kuću

16

03

Decenija promjena: Neka predviđanja Tesle do 2035. godine su jeziva

16

00

Plaža u Grčkoj: Za 5 evra dobijate ležaljku, suncobran, kafu, vodu i krofnu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima