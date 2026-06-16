Мотоциклиста задобио тешке повреде приликом слијетања у провалију

Аутор:АТВ
Коментари:0
На магистралном путу између Доњег Милановца и Кладова, код мјеста Голубиње, одиграла се права драма када је возач мотоцикла изгубио контролу, слетио са пута и завршио у провалији дубокој тридесетак метара.
Да ова тешка несрећа не добије најтрагичнији епилог, побринули су се екстремно брзом и пожртвованом акцијом ватрогасци-спасиоци, који су поново показали зашто носе титулу хероја.
Економија
Банке у БиХ ускоро уводе услугу која ће усрећити грађане
Након што су пролазници алармирали службе, започела је трка са временом.
За само неколико минута, на неприступачан терен стигле су спасилачке екипе из Доњег Милановца и Кладова. Ситуација је била критична – повријеђени човјек се налазио на дну дубоке провалије, а сваки минут је био важан за његов живот.
Главни терет и највећа заслуга у овој драматичној акцији припали су управо ватрогасцима-спасиоцима:
Због дубине и неприступачности терена, ватрогасци су морали да користе посебну ужад и алпинистичку опрему.
Спасиоци су се спустили у провалију од 30 метара како би безбједно лоцирали и стабилизовали повријеђеног мотоциклисту.
Свијет
Хорор се наставља и послије смртоносног банџија: Језив потез радника
Уз невјероватан напор и професионализам, успјели су да повријеђеног човјека извуку на сигурно и предају га у руке љекарима.
Након што су га ватрогасци успјешно извукли из амбиса, љекарска екипа Хитне помоћи преузела је повријеђеног возача. Према незваничним сазнањима, он је са тешким повредама хитно транспортован у болницу у Пожаревцу, гдје му је указана хитна медицинска помоћ и гдје се утврђује степен повреда.
Полиција је на мјесту несреће обавила увиђај и тренутно утврђује све детаље и узроке који су довели до овог тешког удеса.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
7 ч0
Хроника
7 ч0
Најновије
19
36
19
32
19
32
19
31
19
22
Тренутно на програму