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Мотоциклиста задобио тешке повреде приликом слијетања у провалију

Аутор:

АТВ
16.06.2026 17:14

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Фото: Pixabay

На магистралном путу између Доњег Милановца и Кладова, код мјеста Голубиње, одиграла се права драма када је возач мотоцикла изгубио контролу, слетио са пута и завршио у провалији дубокој тридесетак метара.

Да ова тешка несрећа не добије најтрагичнији епилог, побринули су се екстремно брзом и пожртвованом акцијом ватрогасци-спасиоци, који су поново показали зашто носе титулу хероја.

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Након што су пролазници алармирали службе, започела је трка са временом.

Кључна заслуга припада ватрогасцима-спасиоцима

За само неколико минута, на неприступачан терен стигле су спасилачке екипе из Доњег Милановца и Кладова. Ситуација је била критична – повријеђени човјек се налазио на дну дубоке провалије, а сваки минут је био важан за његов живот.

Главни терет и највећа заслуга у овој драматичној акцији припали су управо ватрогасцима-спасиоцима:

Због дубине и неприступачности терена, ватрогасци су морали да користе посебну ужад и алпинистичку опрему.

Спасиоци су се спустили у провалију од 30 метара како би безбједно лоцирали и стабилизовали повријеђеног мотоциклисту.

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Уз невјероватан напор и професионализам, успјели су да повријеђеног човјека извуку на сигурно и предају га у руке љекарима.

Хитно пребачен у болницу

Након што су га ватрогасци успјешно извукли из амбиса, љекарска екипа Хитне помоћи преузела је повријеђеног возача. Према незваничним сазнањима, он је са тешким повредама хитно транспортован у болницу у Пожаревцу, гдје му је указана хитна медицинска помоћ и гдје се утврђује степен повреда.

Полиција је на мјесту несреће обавила увиђај и тренутно утврђује све детаље и узроке који су довели до овог тешког удеса.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

Србија

повријеђен мотоциклиста

Хитна помоћ

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