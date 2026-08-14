Suljagić podnio krivičnu prijavu protiv Amidžića - stižu i prve reakcije iz Srpske

Ne prestaje saga u vezi sa Memorijalnim centrom Srebrenica nakon ranije formiranog predmeta od strane Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina, u vezi sa poslovanjem Javne ustanove Memorijalni centar Srebrenica u 2022. godini po prijavi za utaju poreza i doprinosa.

Direktor centra, Emir Suljagić podnio je Tužilaštvu BiH krivičnu prijavu protiv Srđana Amidžića, zbog - kako je naveo, "sumnje da nije izvršavao odluke Kristijana Šmita koje se odnose na memorijalni centar". Stižu i prve reakcije iz Srpske.

Krivičnom prijavom Emir Suljgić neće promijeniti ni politiku, ni način rada predstavnika Republike Srpske na nivou BiH – zajednička je poruka iz Srpske. Prozvani Srđan Amidžić odgovara kratko.

"Ako ne odgovaram Suljagiću, znači da sam na pravom putu", rekao je ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić.

Ne iznenađuje to što Suljagić ne razumije zakone koje donosi Parlament BiH, poruka je Sanje Vulić. Krivična prijava više govori o Suljagićevom strahu od onoga što bi moglo biti otkriveno, nego o radu Srđana Amidžića.

"Jer on samo razumije naredbe svog nalogodavca Šmita. Sva ova haranga koju je podigao, ima za cilj da se ne dođe do stvarnih istina šta se muljalo i šta se mulja u Memorijanom centru. Suljagić i Šmit imaju jedan jedini cilj, a to je da se okoriste, zato ove sve stvari i rade zajednu, naravno, u dosluhu", kazala je šef Kluba poslanika SNSD-a u PD PS BiH Sanja Vulić.

Suljagić je pokrenutu istragu OJT u Bijeljini i PU Zvornik u vezi sa navodnim finansijskim malverzacijama u MCS okarakterisao kao nastavak, kako kaže- kontinuiranog pritiska na instituciju i preživjele žrtve genocida. Ipak, nije mu smetalo da gostovanje u pojedinim federalnim medijima iskoristi za omalovažavanje kampanje Memorijalnog centra Republike Srpske .

"Nemoj da misle da nas mogu dotaći. Ne mogu nam prići, ne mogu nam pod prozor pljunuti. Oni ba vozaju kamione po Americi za 200 dolara dnevno", istakao je direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić.

Pljušte reakcije iz Srpske. Memorijalni centar Srebrenica je, kaže Branimir Kojić, odavno pretvoren u sredstvo političkog obračuna, a sada je samo izabrana nova meta.

"Dajemo punu podršku Srđanu Amidžiću jer znamo da nije jedini. On je samo jedan u nizu. Ukoliko Sud i Tužilaštvo ne prestanu da radi ovo što radi, taj niz će biti jako veliki. Ovo je borba Muslimana da se putem Suda i Tužilaštva obračunaju sa Republikom Srpskom i svakim Srbinom koji govori istinu", istakao je predsjednik Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice Branimir Kojić.

Suljagić pokušava da pažnju sa pitanja o poslovanju Memorijalnog centra prebaci na Srđana Amidžića, kaže SNSD-ov Milorad Kojić. Prijava je dio matrice koju Bošnjaci preko pravosuđa na nivou BiH koriste kako bi se riješili srpskog kadra.

"To što se Suljagiću to ne sviđa i što onda izmišlja prijave sa skretanja pažnje na svoje očigledno kriminalnih radnji, njegov je problem, ne naš. Naš osnovnu problem je da štitimo ustavnopravni poredak Republike Srpske", izjavio je poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić.

Umjesto odgovora na pitanja o poslovanju Memorijalnog centra – krivična prijava protiv ministra iz Republike Srpske. Dileme nema..u Republici Srpskoj prijavu ne vide kao pravno, već kao političko pitanje i pokušaj da se pritisak prebaci na one koji odbijaju da postupaju po nametnutim odlukama.