Premijer rješava višedecenijski problem u Bijeljini

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić tokom razgovora sa mještanima mjesnih zajednica Kacevac, Banjica, Batar i Glavičice u Bijeljini najavio je rješenje za višedecenijski problem vodosnabdijevanja za šest mjesnih zajednica.

Rekao je da je dogovoreno da se do 25. avgusta dobije tačan hodogram rješavanja ovog problema, od studije izvodljivosti do elaborata, te da će Vlada Republike Srpske snositi troškove izrade ovih dokumenata.

"Gdje god da postoji bilo kakav problem, želim da saslušam i da vidim kako se može riješiti. Vlada Republike Srpske je u ovom momentu spremna i likvidna da može rješavati probleme", naglasio je Minić.

Minić dodaje da je grijeh da sve godine u ovim mjesnim zajednicama nema napisanog slova šta i kako uraditi.

"Ja sam danas došao ovdje i Vlada Srpske se uključuje u ovo. Preuzeli smo obavezu, a nadam se i da će gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović učestvovati u sanaciji", naveo je Minić.

Ističe da gdje god postoji problem, on želi da vidi da li Vlada Srpske može da ga riješi.

Savo Ostojić, predsjednik mjesne zajednice Batar, zahvalio je premijeru Miniću na brzom reagovanju i izrazio uvjerenje da će u što kraćem roku biti sačinjena studija izvodljivosti.