Tri zemljotresa pogodila BiH, podrhtavanje tla osjetilo se u više gradova

Tri zemljotresa su tokom noći pogodila BiH, a epicentar im je bio u blizini Sarajeva.

Prvi i snažniji zemljotres zabilježen je u 00.47 časova, prema prvim dostupnim informacijama.

Magnituda potresa iznosila je 3,6 stepeni, dok je epicentar registriran oko 23 kilometra zapadno od Goražda.

Podrhtavanje tla osjetilo se na širem području BiH. Prema prvim reakcijama građana, zemljotres se osjetio u Goraždu, Sarajevu i Zenici.

Samo nekoliko minuta kasnije uslijedio je i drugi zemljotres.

Prema preliminarnim podacima, drugi potres, magnitude 2,7, zabilježen je u 01.01 sati.

Epicentar se nalazio oko 29 kilometara sjeverozapadno od Goražda.

Treće podrhtavanje tla zabilježeno je u 3:00 sata iza ponoći, a jačina je bila 3,3 stepena po Rihterovoj skali.

Epicentar ovog zemljotresa bio je u Sokocu, što je također na 30 kilometara od Sarajeva.

Većina komentara na stranici EMSC-a upravo je iz Sarajeva, gdje su se sva tri podrhtavanja tla osjetila.

Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti niti o povrijeđenim osobama.

Budući da je riječ o preliminarnim seizmološkim podacima, informacije o magnitudi i tačnoj lokaciji epicentra mogu naknadno biti izmijenjene, prenosi Avaz.