Stiže novi tropski talas: Živa skače do 38 stepeni

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno sunčano i vruće, dok se na jugu i istoku očekuje slab do umjeren razvoj oblačnosti.

Najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se od 32 do 38, a u višim predjelima od 27 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren vjetar, uveče na sjeveroistoku i pojačan istočnih smjerova. U Hercegovini će tokom jutra duvati slab sjeveroistočni vjetar, koji će tokom dana skretati na južne smjerove.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros je u većem dijelu BiH bilo vedro.

Temperatura vazduha izmjerena u osam časova: Sokolac, Ribnik i Šipovo 11, Foča 12, Srebrenica, Han Pijesak i Čemerno 13, Mrkonjić Grad i Rudo 14, Prijedor, Novi Grad, Gacko i Višegrad 15, Banjaluka, Sarajevo i Kneževo 16, Doboj i Srbac 17, Bijeljina 20, Bileća i Mrakovica 21, Trebinje 24 i Mostar 26 stepeni Celzijusovih.